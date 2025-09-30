به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «آقای دیوانه» به قلم مهدی زارع (م.آرام) به کوشش انتشارات سوره مهر منتشر شد.

«آقای دیوانه» مجموعه‌ای شامل ۱۶ داستان کوتاه اجتماعی در حوزه مذهب و انقلاب است که عمده این داستان‌ها در فضای روستا یا با محوریت روستا نوشته شده‌اند. درون‌مایه و محور اصلی داستان‌ها با فرهنگ رضوی گره خورده است و بیشتر آن‌ها حائز مقام‌های ملی، منطقه‌ای و استانی نیز هستند.

عناوین برخی از داستان‌های این مجموعه عبارت‌اند از «عطر صنوبر زیر تازیانه سوز»، « پنج‌تیر روسی»، «سنگ‌چال»، «دو ایستگاه تا مدرسه» و «میعاد در خواجو».

مهدی زارع فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ در عرصه داستان‌نویسی و مطبوعات شروع کرده و تاکنون ۱۸ اثر در حوزه‌های رمان، مجموعه‌داستان، تاریخ و روان‌شناسی تألیف کرده است. از آثار او می‌توان به کتاب‌های «نسکافه با عطر کاهگل»، «چهل دخترون»، «تا اطلاع سامَوی» و «رؤیای چِگوارا در قلب من می‌روید» اشاره کرد.

بخشی از متن این کتاب:

«حس غریب تشدید می‌شود. راحت نیستم. احساسم مثل آن شبِ کذایی است که قرار بود فردایش گوسفند را قربانی کنیم. منتظر بودم که هرچند چشم‌های من همیشه تاریک، ولی چشم‌های زمین روشن شود. بله، درست همین حال را داشتم. مسخ شده بودم. شبیه یک حیوان زبان‌بسته که می‌داند می‌خواهد رستاخیز بشود، اما نمی‌تواند داد بزند و عالم و آدم را باخبر کند. شاید هم تردید داشتم. تااینکه نیمه‌های شب، از صدای هراسان ننه و همسایه‌ها، از خواب پریدم. دست‌کِشان رفتم دَم دَرِ خانه و منتظر ماندم. صدای اهالی، میان شلیک گلوله‌ها، گنگ و نامحسوس می‌آمد.

ننه که به خانه برگشت، داشت گریه می‌کرد. پرسیدم:

- چی شده؟

گفت:

- لایق نیستیم، لایق ضمانت!

دزد به آبادی زده بود. گوسفند ما هم با باقی گله از خانه چوپان دِه غیب شده بود».

انتشارات سوره مهر، مجموعه‌داستان «آقای دیوانه» را در ۲۰۴ صفحه و بهای ۲۸۵ هزار تومان منتشر کرده است.