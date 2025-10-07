  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

کتاب «زیر سایه‌ آن سرو صنوبر» رونمایی می‌شود

کتاب «زیر سایه‌ آن سرو صنوبر» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «زیر سایه‌ آن سرو صنوبر» به قلم سهیل کریمی، نویسنده و مستندساز، در پاتوق فرهنگی حرفی‌نو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «زیر سایه‌ آن سرو صنوبر» به قلم سهیل کریمی، نویسنده و مستندساز، در پاتوق فرهنگی حرفی‌نو برگزار می‌شود.

در این مراسم احسان رجبی، کورش علیانی، مریم برادران، وحید یامین‌پور، حامد عسکری و جمعی از اهالی هنر و ادبیات حضور دارند.

سهیل کریمی در این کتاب در دو فصل به سراغ سید شهیدان مقاومت، سیدحسن نصرالله، رفته است. فصل اول جستاری است در زندگی آن شهید و فصل دوم سفرنامه‌ کریمی از لبنان و تشییع پیکر سید و یارانش در بیروت است.

برنامه مورد اشاره پنج‌شنبه ۱۷ مهر، ساعت ۴ عصر در پاتوق حرفی‌نو به نشانی خیابان سی تیر، کوچه شهید میرزامحمد، پلاک ۴، برگزار می‌شود.

کد خبر 6614279
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها