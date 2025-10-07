به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «زیر سایه آن سرو صنوبر» به قلم سهیل کریمی، نویسنده و مستندساز، در پاتوق فرهنگی حرفینو برگزار میشود.
در این مراسم احسان رجبی، کورش علیانی، مریم برادران، وحید یامینپور، حامد عسکری و جمعی از اهالی هنر و ادبیات حضور دارند.
سهیل کریمی در این کتاب در دو فصل به سراغ سید شهیدان مقاومت، سیدحسن نصرالله، رفته است. فصل اول جستاری است در زندگی آن شهید و فصل دوم سفرنامه کریمی از لبنان و تشییع پیکر سید و یارانش در بیروت است.
برنامه مورد اشاره پنجشنبه ۱۷ مهر، ساعت ۴ عصر در پاتوق حرفینو به نشانی خیابان سی تیر، کوچه شهید میرزامحمد، پلاک ۴، برگزار میشود.
