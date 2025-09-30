  1. استانها
کتاب «بگو از خاکستر برخیزد» در زنجان رونمایی شد

زنجان- کتاب «بگو از خاکستر برخیزد» با محوریت ایثار و مسئولیت‌پذیری آتش‌نشانان و شهروندان، با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان و سازمان آتش‌نشانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بگو از خاکستر برخیزد» قبل از ظهر سه شنبه در فرهنگسرای زندگی با محوریت ایثار و مسئولیت‌پذیری آتش‌نشانان و شهروندان، با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان و سازمان آتش‌نشانی چاپ و رونمایی شد است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان، در حاشیه آیین رونمایی از کتاب «بگو از خاکستر برخیزد» که همزمان با روز آتش‌نشانی و با حضور شهردار زنجان و جمعی از مسئولان استانی در فرهنگسرای زندگی برگزار شد، گفت: آتش‌نشانان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی ما هستند؛ کسانی که در سخت‌ترین لحظات، جان خویش را برای نجات دیگران در طبق اخلاص می‌گذارند.

مهدی خدایی، افزود: انتشار کتابی با روایت‌های صادقانه از تجربه‌ها و خاطرات آنان، کمترین اقدامی است که می‌توان در پاسداشت مقام این قشر فداکار انجام داد.

وی با اشاره به اینکه این کتاب در ۶۹ صفحه و با ۶۰ روایت به قلم نویسندگان جوان استان و به کوشش لیلا دوستی‌فرد گردآوری و تدوین شده است، گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، حمایت از تولید آثاری است که هویت اجتماعی شهروندان و تلاش‌های صادقانه آنان را ثبت و ماندگار کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان گفت: این کتاب می‌تواند هم یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های آتش‌نشانان باشد و هم بستری برای آشنایی نسل جوان با روحیه مسئولیت‌پذیری و فداکاری. امیدواریم چنین فعالیت‌هایی در آینده نیز تداوم یابد و شاهد انتشار آثار متنوع‌تری در این حوزه باشیم.

