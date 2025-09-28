واکنش پسکوف به تهدید زلنسکی درباره حمله به «کرملین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از RBC TV مسکو، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به تهدید ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کاخ ریاست جمهوری روسیه گفت که همه میدانند واکنش مسکو به چنین حملهای چگونه خواهد بود.
پسکوف درباره تهدید زلنسکی گفت که رئیس جمهور اوکراین در تلاش است تا خود را «جنگجویی دلیر جلوه دهد اما وضعیت وخیم نیروهای اوکراینی در میدان نبرد نشان میدهد که این حرفها بلوف است.»
وی افزود: شرایط اوکراین در میدان نبرد و موضع مذاکراتیاش هر روز به طور اجتناب ناپذیری وخیمتر میشود. آنها باید این را بدانند. فکر میکنم در داخل از این موضوع آگاه باشد اما بلوف میزنند. متاسفانه آنها روند حل و فصل صلحآمیز را دنبال نمیکنند.
پسکوف درباره سوالی مرتبط با تهدید زلنسکی به حمله علیه کرملین نیز گفت: فرمانده کل ما یعنی رئیس جمهور، پیشتر دراینباره صحبت کرده؛ پس بهتر است حتی حرفش را هم نزنیم. و همه این (واکنش روسیه) را میدانند.
زلنسکی هفته گذشته در گفتگو با آکسیوس گفت که «مقامات کرملین باید موقعیت مکانی پناهگاهها را بدانند. آنها به آن نیاز دارند.»
وی در همین راستا، اضافه کرد که از آمریکا درخواست تسلیحات دوربرد کرده است اما اطلاعات بیشتری درباره جزئیات این درخواست ارائه نکرد. منابع خبری به تلگراف گفتهاند که منظور او موشکهای «تامهاوک» با برد ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بوده است. براساس گزارشهای بعدی آکسیوس، اوکراین پیشتر درخواست این موشکها را به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داده بود که با مخالفت وی مواجه شد.
