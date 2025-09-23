دستور دادستان بهارستان برای برخورد با معتادین و اراذل و اوباش

سید امیر احمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال گزارش‌های مردمی متعدد درباره حضور معتادین متجاهر و افراد مخل نظم عمومی در برخی پارک‌ها و معابر، دستور لازم به مراجع انتظامی و فرماندهی انتظامی شهرستان ابلاغ شد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان گفت: بر اساس این دستور، نیروی انتظامی موظف است در چارچوب قانون، به صورت قاطع و بدون مماشات با جرایم مشهود، به‌ویژه اراذل و اوباش و معتادین متجاهر که امنیت و آرامش عمومی را به خطر می‌اندازند، برخورد کند.

همچنین، دادستانی از خانواده‌ها خواست تا با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، مانع از گرفتار شدن آنان در ناهنجاری‌های اجتماعی شوند.

از شهروندان نیز درخواست شده است در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، گزارش‌های خود را برای پیگیری قانونی به دفتر دادستانی یا کلانتری‌ها ارائه دهند.

دادستان بهارستان در پایان تأکید کرد: حفظ امنیت اجتماعی و آرامش مردم، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و با هرگونه رفتار مخل نظم، به‌جدیت برخورد خواهد شد.