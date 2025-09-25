  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

عوامل دو فقره نزاع و اخلال در آرامش در بوکان دستگیر شدند

ارومیه - فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری عوامل دو فقره نزاع و اخلال در آرامش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری در این زمینه افزود: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از پارک‌های سطح شهر، مأموران کلانتری ۱۲ بلافاصله در محل حاضر و ۲ عامل نزاع و اخلال در آرامش شهروندان را در صحنه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در منطقه امیرآباد نیز یک مورد نزاع و درگیری به مرکز پیام ۱۱۰ اعلام شد که با حضور سریع مأموران کلانتری ۱۳، ۳ نفر در حین درگیری و مزاحمت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بوکان با اشاره به اینکه متهمان به همراه پرونده‌های مربوطه به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شده‌اند تصریح کرد: با اراذل و اوباش و مخلان آسایش مردم قاطعانه و با قدرت تمام برخورد خواهد شد.

