به گزارش خبرگزاری مهر، امروز وزیر ورزش و جوانان به همراه رئیس فدراسیون کشتی و قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی به دیدار رئیس جمهور رفتند.

در این مراسم، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه ورزشکاران و کشتی‌گیران در حال تغییر معادلات کشتی جهان هستند، بیان کرد: رئیس فدراسیون کشتی تمام امکانات را برای تمامی رده‌های سنی در این ورزش آماده کرده است؛ اعتقاد دارم در این مسیر باید حرفه‌ای عمل کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه خبرهای خوبی در ماه‌های آینده برای جامعه خواهیم داشت، گفت: چندین رقابت جهانی پیش‌رو داریم که کشتی‌گیران ما در آن‌ها حضور خواهند داشت و با تدابیری که در این زمینه اندیشیده‌ایم، فقط برای قهرمانی پای در این رقابت‌ها می‌گذاریم. کشتی‌گیران ما در رقابت‌های جهانی نشان دادند که قبل از اینکه قهرمان باشند، پهلوان هستند و یاد و خاطره هزار و ۱۰۰ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی داشتند. ما نیز در فدراسیون‌ها هم‌قسم شدیم که با منابع موجود نهایت تلاش خود را برای موفقیت به کار بگیریم.

دنیامالی همچنین با قدردانی از حمایت‌های رئیس جمهور از ورزش و اینکه با وجود مشغله فراوان در فاصله کوتاهی امکان برگزاری این دیدار فراهم شد، اظهار داشت: با آرامشی که در سایه توجهات دولت در ورزش کشور ایجاد شده، با همه فدراسیون‌ها هم قسم‌شده‌ایم، با امکانات و منابع موجود ورزش، برای کشور و مردم افتخارآفرین باشند.