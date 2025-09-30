  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

 مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی توسط رئیس جمهور برگزار شد

 مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی توسط رئیس جمهور برگزار شد

مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی، صبح امروز در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مسعود پزشکیان ضمن دیدار و گفت و گو با اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و رئیس فدراسیون، از قهرمانان کشتی در رقابت های جهانی کرواسی تجلیل کرد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز در این مراسم صمیمی حضور داشت.

کد خبر 6607027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها