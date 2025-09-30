 مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی توسط رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مسعود پزشکیان ضمن دیدار و گفت و گو با اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و رئیس فدراسیون، از قهرمانان کشتی در رقابت های جهانی کرواسی تجلیل کرد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز در این مراسم صمیمی حضور داشت.