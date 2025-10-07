به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله فدراسیون کشتی اظهار داشت: برنامه فدراسیون کشتی برای المپیک ۲۰۳۲ چیده خواهد شد. ورزشکاران کشتی دل مردم ایران را شاد کردند و پرچم ایران را همیشه بالا بردند و ما برای سربلندی همه ورزشکاران تلاش می کنیم.

او افزود: اهداف بزرگ نیاز به نگاه علمی و جامعه دارد و وزارت ورزش و جوانان در سال های اخیر گام بلندی در مسیر برنامه راهبردی فدراسیون ها برداشته است.

وی افزود: تلاش برای سربلندی ورزش در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه از ارکان مهم ارتقای سرمایه اجتماعی، سلامت عمومی، توسعه فرهنگی و انسجام ملی به شمار می‌رود. تحقق این اهداف نیازمند نگاه علمی، جامع و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی کشور است.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: وزارت ورزش در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در مسیر تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی فدراسیون‌ها برداشته و امروز در جمع خانواده بزرگ کشتی شاهد رونمایی از برنامه راهبردی هشت‌ساله دوم فدراسیون کشتی هستیم؛ برنامه‌ای که مسیر رشد پایدار این رشته را تا افق ۱۴۱۲ ترسیم می‌کند.

دنیامالی ادامه داد: برنامه‌ریزی حرفه‌ای از مهم‌ترین تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان دولت چهاردهم است. در همین راستا، برنامه‌ای جامع برای موفقیت در المپیک و پارالمپیک تدوین شده که شامل اقدامات اختصاصی برای فدراسیون‌های مرتبط است. این طرح هم‌اکنون در نوبت بررسی هیئت محترم دولت قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های فناورانه وزارت ورزش گفت: برای ارتقای عملکرد ورزش ایران در میادین بین‌المللی باید از ظرفیت هوش مصنوعی بهره گرفت. از این رو، حمایت از فدراسیون‌ها برای تأمین تجهیزات فناورانه و استفاده از داده‌کاوی و سامانه‌های هوشمند تحلیل عملکرد ورزشکاران در دستور کار قرار دارد. این رویکرد آینده‌محور، ضامن تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شکوفایی استعدادهای ورزشی خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشروترین و منسجم‌ترین فدراسیون‌ها در اجرای برنامه‌های راهبردی است و دستاوردهای ارزشمندی در عرصه بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های حرفه‌ای داشته است. کمپ تیم‌های ملی کشتی که مزین به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است، نمادی از مدیریت علمی و جهادی در ورزش کشور به شمار می‌رود.

دنیامالی در پایان اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان با تکیه بر برنامه‌های راهبردی ملی و فدراسیونی، مسیر توسعه متوازن ورزش ایران را ترسیم کرده است. هدف نهایی ما تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت‌محوری، افتخارآفرینی و شکوفایی استعدادهای جوانان در ایران قوی است. به یاری خداوند و با همت مدیران متعهد و قهرمانان سرافراز، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.