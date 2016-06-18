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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

معاون گردشگری میراث فرهنگی اردبیل خبر داد؛

اقامت نخستین تور گردشگری رالی پاریس – پکن در اردبیل

اقامت نخستین تور گردشگری رالی پاریس – پکن در اردبیل

اردبیل – معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل از اقامت نخستین تور گردشگری رالی اتومبیل‌رانی پاریس – ایران – پکن در مسیر جاده ابریشم در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، قادر تقی زاده در این خصوص اضافه کرد: نخستین تور گردشگری خارجی رالی ترانس مسیر جاده ابریشم در دریاچه نئور اردبیل اقامت شبانه خود را پشت سر گذاشتن.

به گفته وی نخستین تور گردشگری رالی پاریس - ایران - پکن در سفر شش روزه خود به ایران با هدف طبیعت‌گردی و شرکت در مسابقات اتومبیل‌رالی سافاری مسیر جاده ابریشم با اقامت در این استان از جاذبه های گردشگری نیز بازدید کردند.

معاون گردشگری استان تصریح کرد: این تور گردشگری ۶۸ نفره از کشورهای فرانسه، پرتغال، بلژیک، اسپانیا و آلمان با اتومبیل های ویژه مسابقات در نخستین مقصد خود با اقامت در کمپ گردشگری قره کلیسا و عبور از مسیرهای تاریخی و گردشگری آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی وارد استان اردبیل شده بودند.

وی با اشاره به خروج این تور گردشگری فردا ۳۰ خرداد ماه از مرز باجگیران از ایران اضافه کرد: دوره های بعدی این تور گردشگری در شهریور ماه سال جاری در کشور اجرا خواهد شد.

تقی زاده یادآور شد: این تور گردشگری و اتومبیل رانی به دلیل ثبات امنیت و سندیت تاریخی گذر جاده ابریشم، ایران را جهت شرکت در مسابقات اتومبیل رالی سافاری انتخاب کرده اند.

کد مطلب 3689067
محمد میرزایی ناطق

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