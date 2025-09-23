ناوگان الصمود به نزدیکی یونان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ناوگان جهانی «الصمود» که برای شکستن محاصره نوار غزه در حال حرکت است، روز سهشنبه به منطقه مرزی بین آبهای بینالمللی و آبهای سرزمینی یونان در نزدیکی جزیره کریت نزدیک شد.
براساس گزارش شبکه الجزیره، انتظار میرود قایقها و کشتیهای یونانی نیز به این ناوگان در نزدیکی جزیره کریت ملحق شوند تا به صورت جمعی به سمت آبهای سرزمینی فلسطین حرکت کنند. پیشبینی میشود که این ناوگان ظرف شش روز آینده به غزه برسد.
این شبکه همچنین گزارش داد که برای سومین شب متوالی، پهپادهای ناشناس بالای کشتیها مشاهده شدهاند؛ اقدامی که مدیریت ناوگان آن را تلاشی برای جرمانگاری و تضعیف ماموریت انسانی این ناوگان دانسته است.
مدیریت ناوگان «الصمود» تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ناوگان را محکوم کرده و تأکید کرده است که مأموریت این ناوگان، یک اقدام صلحآمیز و بشردوستانه است که مطابق با قوانین بینالمللی حق انتقال کمکهای دریایی به نوار غزه را دارد.
پیشتر نیز اعلام شده بود که دو پهپاد اسرائیلی دو کشتی در بندر سیدی بوسعید تونس را در حملاتی جداگانه هدف قرار دادهاند؛ در حالی که رژیم اشغالگر در اینباره سکوت کرده است.
این ناوگان که از حدود ۲۳ روز پیش حرکت خود را آغاز کرده است، شامل دهها کشتی و قایق از حدود ۵۰ کشور جهان است و بزرگترین مأموریت دریایی برای شکستن محاصره غزه محسوب میشود.
این نخستین بار است که این تعداد کشتی به طور جمعی به سمت غزه حرکت میکنند؛ منطقهای که در حال حاضر با بحران شدید قحطی مواجه است و تاکنون جان ۴۴۰ فلسطینی را گرفته است.
