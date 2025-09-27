پرواز هواپیمای ترکیه‌ بر فراز ناوگان صمود برای دومین روز متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، رسانه های رژیم صهیونیستی از پرواز هواپیمای ترکیه ای بر فراز ناوگان جهانی صمود خبر دادند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد یک فروند هواپیمای ترکیهای برای دومین روز پیاپی بر فراز ناوگان جهانی صمود که عازم نوار غزه است پرواز کرده است.
این ناوگان شامل کشتیهایی است که با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه به ساکنان این منطقه حرکت کردهاند.
آغاز حرکت ناوگان دریایی جدید از ایتالیا برای شکستن محاصره غزه
از سوی دیگر امروز شنبه، ناوگان جدیدی شامل ۱۰ قایق از بندر «سان جیووانی لی کوتی» در شهر کاتانیا واقع در جزیره سیسیل ایتالیا به سوی غزه حرکت کرد. این حرکت، تلاشی تازه برای شکستن محاصره طولانیمدت غزه به شمار میرود.
بر اساس اعلام سازماندهندگان، حدود ۷۰ فعال از بیش از ۲۰ کشور مختلف در این ناوگان حضور دارند که در میان آنها نمایندگانی از پارلمانهای بلژیک، دانمارک، اتحادیه اروپا، ایرلند، فرانسه، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا دیده میشوند.
این گروه با هدف انتقال صدای رأیدهندگان خود و ابراز همبستگی با مردم فلسطین، پیام قوی حمایت از حقوق آنها را به گوش جهان میرسانند.
این حرکت نمادین در ادامه تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به محاصره غزه و جلب توجه جهانیان به بحران انسانی موجود انجام میشود.
نظر شما