تعویق حرکت ناوگان امدادرسانی از تونس به سمت غزه به دلیل مشکلات فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دست‌اندرکاران ناوگان جهانی الصمود اعلام کردند که حرکت ناوگان کمک‌های انسانی از تونس به سمت نوار غزه که قرار بود امروز یکشنبه انجام شود، به دلیل مسائل فنی و لجستیکی تا روز چهارشنبه آینده به تأخیر افتاده است.

این ناوگان که حامل کمک‌های انسانی و گروهی از فعالان حامی فلسطین است، قرار است به سایر کشتی‌ها و قایق‌های اعزامی از اسپانیا و ایتالیا ملحق شود تا مسیر انسانی به نوار غزه باز شود و به پایان دادن به نسل‌کشی مداوم مردم فلسطین کمک کند.

سازمان‌دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند که ناوگان جدید می‌تواند در نیمه سپتامبر به غزه برسد. پیش از این، در ماه‌های ژوئن و جولای، رژیم صهیونیستی مانع از دو تلاش پیشین فعالان برای رساندن کمک‌ها به صورت دریایی به نوار غزه شده بود.

این ناوگان شامل ده‌ها قایق و صدها نفر از ۴۴ کشور مختلف است و از مجموعه‌های «اتحاد ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان مقاومت» و «سازمان الصمود نوسانتارا» تشکیل شده است.