خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: ناوگان همبستگی بین المللی «صمود» با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور جهان روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ حرکت خود را با هدف کمکهای انسانی، مواد غذایی، دارو، بازتاب صدای مردم فلسطین به جامعه جهانی و در نهایت برای شکستن محاصره غزه به سمت این باریکه آغاز کرد.
ائتلافهای مختلف بین المللی شامل «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان صمود» و «الصمود نوسانتارا» مالزی در این ناوگان حضور دارند. همچنین چهرههای برجسته ای از جمله گرتا تونبرگ، ماریانا مورتگوا و دیگر فعالان محیطزیست و حقوق بشر در این حرکت شرکت کردهاند. برگزار کنندگان اعلام کردهاند که دهها کشتی دیگر از تونس و کشورهای حوزه مدیترانه در روز چهارم سپتامبر به این ناوگان ملحق خواهند شد.
کشتیها با حضور هزاران نفر که در بارسلونا دور هم گردآمده بودند از بندرهای بارسلونا، جنوا، تونس و یونان حرکت خود را به سمت سواحل غزه آغاز کردهاند و سعی دارند تا اواسط سپتامبر به غزه برسند. آبهای بینالمللی نزدیک تونس، لیبی، آبهای مصر و غزه مسیر حرکت این کشتیها است. رژیم اشغالگر قدس تاکید کرده است که فعالان این کشتیها را بازداشت خواهد کرد.
در همین راستا کلادیو ملوان ایتالیایی که یکی از شرکت کنندگان در این کارزار دریایی است به خبرنگار مهر گفت: صمود جنبش و حرکت بزرگی برای اعلام همبستگی با فلسطین است. کشتیهای زیادی از جاهای مختلف از جمله جنوا، سیسیل و ساردینیا همراه با کمکهای بشر دوستانه میآیند و در کاتانیا به یکدیگر می رسند. من و چند ایتالیایی دیگر همراه این کشتیها هستیم تا کمکهای بشردوستانه را به غزه برسانیم و محاصره را بشکنیم. همه ما عضو سازمان همبستگی با فلسطین هستیم.
وی افزود: کشتیهای زیادی از ایتالیا و تونس حرکت خود را آغاز کرده و به این ناوگان ملحق خواهند شد و تعداد آنها به بیش از ۵۰۰ نفر و حدود ۴۰ کشتی خواهد رسید. به گفته وی «مقاومت مردم فلسطین انگیزهای شد تا خود را برای چندمین بار به سمت این سرزمین بکشانم. بارها دستگیر شده و به زندان افتادم اما از رژیم صهیونیستی و تهدیداتش نمی ترسم. حتی نگران از دست دادن شغلم هم نیستم.»
کلاریو معتقد است کشورهای زیادی از جمله الجزایر و آفریقای جنوبی از طریق مقاومت به استقلال و آزادی رسیده اند. سرانجام فلسطین هم به خاطر مقاومت مردمانش پیروزی و آزادی است. وی تاکید کرد: نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک جانی است که هدفش کشتن انسانها است. این دیوانه جانی شهرها را بمباران میکند. او به عنوان یک جنایتکار جنگی مستحق این است که زندانی بشود.
