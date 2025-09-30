به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم، اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی، اجرای جزء ۱ تبصره یک ماده ۵۰ برنامه است که دولت را موظف می‌کند سالانه ۰.۲ درصد به فضای سکونتگاه‌های کشور افزوده شود. این افزایش عمدتاً باید در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط محقق گردد.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف ضروری است طرح‌های هادی روستایی توسط بنیاد مسکن بازنگری شوند و همچنین ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها با شرایط توسعه روستایی هماهنگ شود، چرا که در حال حاضر موانعی مانند واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین به حساب جهاد کشاورزی در مسیر توسعه وجود دارد.

نجفی اسپیلی با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: بر اساس این قانون، منابع طبیعی و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی مناسب برای ساخت و ساز در محدوده روستاها و شهرها را به صورت رایگان به بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند و در صورت نبود زمین دولتی، امکان واگذاری زمین‌های بخش خصوصی به صورت اجاره ۹۹ ساله فراهم شده است. بنابراین، لازم است آیین‌نامه اجرایی این بخش هرچه سریع‌تر تدوین و ابلاغ شود.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس افزود: متأسفانه سازمان امور اداری و استخدامی با استناد به سیاست چابک‌سازی، در اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیگیری انحلال سازمان چای بر اساس مصوبه شورای عالی اداری را انجام داده است، در حالی که انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۳ باعث کاهش تولید چای از ۷۰ هزار تن به حدود ۱۵ هزار تن شد و خسارات فراوانی به باغات و صنعت چای کشور وارد آورد.