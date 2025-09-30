تاجگردون: برنامه هفتم حیثیت مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: انشاءالله طبق برنامهریزی، در تاریخ ۲۹ مهرماه گزارشهای کمیسیونهای تخصصی درباره عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول دریافت خواهد شد.
وی یادآور شد: من از طرف مجلس عضو شورای عالی راهبردی برنامه هفتم هستم که این شورا هر هفته یا هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه میدهد.
تاجگردون با اشاره به ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم افزود: در این ماده سازوکار مناسبی برای نظارت مجلس بر اجرای برنامه پیشبینی شده است. دولت نیز کار ارزشمندی انجام داده و گزارش عملکرد خود را به موقع ارائه کرده است، هرچند این گزارشها دارای ضعفهایی هستند که بررسی دقیق آن بر عهده ماست. از همینجا لازم میدانم از آقای قالیباف بابت پیگیریهایشان تشکر کنم.
وی ادامه داد: از سال اول اجرای برنامه هفتم وارد فرآیند نظارتی شدهایم و گزارشها باید به گونهای بررسی شوند که امکان مقایسه سالانه بین گزارشهای مختلف وجود داشته باشد، بنابراین فرمت ارسال گزارشها اهمیت زیادی دارد. البته بسیاری از نمایندگان هنوز گزارش سازمان برنامه را مطالعه نکردهاند.
تاجگردون بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه چند جلد کتاب شامل جداول آماری به مجلس ارائه کرده است. ما نباید به گزارش دولت با نگاه صفر و یک نگاه کنیم و پیشداوری کنیم، اما برخی گزارشها صرفاً توسط کارشناسان دستگاههای اجرایی تهیه شده و تحلیل یا ارزیابی عمیق ندارند، بنابراین توصیه میکنم رؤسای کمیسیونها وقت زیادی را صرف این جداول نکنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دو گزارش برای مرکز پژوهشها و معاونت نظارت بسیار مهم است که احکام برنامه را بند به بند تفکیک کردهاند تا مشخص شود کدام احکام اجرا شده، کدام کمتر و کدام اصلاً محقق نشدهاند. دولت در سال اول برنامه کار ارزشمندی انجام داده و بسیاری از آییننامهها را تدوین کرده که امکان مقایسه و ارزیابی را فراهم میکند. بررسی دقیق این احکام بر عهده کمیسیونهای تخصصی است.
وی افزود: دولت گزارشی درباره اهداف کمی غیرقابل اجرا ارائه داده است؛ به عنوان مثال در جدول رشد اقتصادی اعلام کرده که رشد ۸ درصدی قابل تامین نیست و باید به ۲.۵ درصد کاهش یابد. این وظیفه کمیسیونهای تخصصی است که بررسی کنند کدام رقم درستتر است.
تاجگردون ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز قانون برنامه دستیابی به ۴۰ درصد ضریب خودکفایی در ذرت و دانههای روغنی را هدف قرار داده اما دولت پیشنهاد داده این هدف به ۲۵ درصد کاهش یابد که کمیسیون کشاورزی باید بررسی کند آیا تحقق ۴۰ درصد امکانپذیر است یا خیر. همچنین در حوزه فرهنگی رشد ۲۵ درصدی سالیانه مؤسسات قرآن و عترت پیشبینی شده اما دولت اعلام کرده این هدف محقق نخواهد شد که بررسی آن بر عهده کمیسیون تخصصی است.
وی افزود: در برخی بخشها دولت اعلام کرده ظرفیت فراتر از هدف تعیینشده قابل تحقق است، مانند حوزه معدن. بنابراین کمیسیونها باید در این موارد حساس باشند، زیرا این اعداد بر بودجه سالانه و ارزیابی نهایی تأثیر مستقیم دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برنامه هفتم حیثیت مجلس است، گفت: اگر نیاز به اصلاح و اصرار در برنامه باشد، باید به توافق برسیم.تاجگردون اظهار کرد: در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، تعدادی از احکام فرابخشی و بخشی توسط کمیسیونها بررسی خواهد شد. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری باشد و فقط ۱۰۰ میلیارد دلار محقق شود، اثر منفی آن باید در گزارشها ذکر گردد. این مسائل چه به صورت علنی و چه غیرعلنی باید بین دولت و مجلس مطرح شود.
وی در پایان جمعبندی کرد: نباید به گزارش دولت نگاه صفر و یک داشت. یک سال تلاش انجام شده و باید گزارش به دقت بررسی شود. نه تأیید کامل بدون مطالعه و نه رد کامل درست است. وظیفه کمیسیونها و صحن علنی است که این موارد را به دقت بررسی و تصمیمگیری کنند.
