باخت سنگین سپاهان در هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان امروز با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که در مهمترین بازی این هفته پالایش نفت آبادان با برتری پرگل ۶ بر یک از سد تیم سپاهان گذشت.
در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان بازی استقلال و مس رفسنجان هم به دلیل انصراف مس به زمان دیگری موکول شد.
نتایج هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
*ایران زمین ملارد ۱ - فولاد هرمزگان ۴
*گلبرگ تاکستان ۴ - هیأت فوتبال خراسان رضوی صفر
*سپاهان اصفهان ۱ - پالایش نفت آبادان ۶
*ملی حفاری اهواز ۰ - نفت امیدیه ۱
*پالایش نفت اصفهان ۱ - مس کرمان ۵
تیم نفت آبان در هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان با ۶ گل سپاهان را شکست داد.
