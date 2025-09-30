سرمربی بعثت کرمانشاه: مسئولان به داد فوتبال کرمانشاه برسند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سهشنبه محمد میرترابی سرمربی تیم بعثت کرمانشاه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل نیروی زمینی، اظهار داشت: بازی امروز بسیار سنگین و حساس بود و تحت فشار زیادی قرار داشتیم. خوشبختانه با تغییرات تاکتیکی و تعویضهای مناسب توانستیم روند مسابقه را به سود خود تغییر دهیم و با گلهای بیشتری به پیروزی برسیم. این برد را به هواداران خونگرم و مردم شریف کرمانشاه تقدیم میکنم.
وی افزود: تیم نیروی زمینی در بخش دفاعی بسیار قدرتمند است و روی ضدحمله و انتقال سریع برنامهریزی کرده بود، اما بازیکنان ما با غیرت و تلاش مضاعف توانستند از پس این چالش برآیند. حقیقت این است که بازیکنان من تحت فشار شدید بودند، اما بهعنوان مردانی بزرگ نشان دادند که تنها برای خودشان نمیجنگند بلکه برای عزت و نام فوتبال کرمانشاه به میدان میروند.
گلایه سرمربی از بیتوجهی مسئولان به فوتبال کرمانشاه
سرمربی تیم بعثت کرمانشاه با گلایه از بیتوجهی مسئولان استان، تأکید کرد: هر هفته این موضوع را تکرار میکنم اما متأسفانه هیچکس توجهی نمیکند. ما تنها به حمایت مردم دلگرمیم و عملاً مسئولان هیچ کمکی به تیم بعثت نمیکنند. بازیکنان من زندگی و آینده دارند و زیر بار مشکلات فشار زیادی را تحمل میکنند. اگر یک نفر هم کنار آقای افشین حسنی بیاید و حمایت کند، این تیم میتواند شادی بزرگی را برای مردم کرمانشاه رقم بزند.
میرترابی با اشاره به سابقه ورزشی و مربیگری خود بیان کرد: من سالها در لیگ آزادگان بهعنوان بازیکن حضور داشتهام و حدود ۹ سال است که در تیمهای مختلف کشور از جمله داماش، سفیدرود، رایکا بابل، آستارا و پارسای تهران مربیگری کردهام. بهخوبی با شرایط این سطح از فوتبال آشنا هستم و میدانم تنها عامل موفقیت یک تیم، همدلی و اتحاد است. خوشبختانه در بعثت این روحیه به بهترین شکل وجود دارد و از نفر اول تا آخرین بازیکن برای موفقیت تلاش میکنند.
برای هر بازی برنامهای داریم
وی با بیان اینکه تیم بعثت در هفته ششم نیز مقابل حریف قدرتمندی قرار میگیرد، گفت: برای هر بازی استراتژی مشخصی داریم و تلاش میکنیم ابتدا جایگاه خود را در جدول تثبیت کنیم و سپس در قامت یک مدعی صعود ظاهر شویم. اما این هدف جز با حمایت همهجانبه محقق نخواهد شد.
سرمربی بعثت کرمانشاه تصریح کرد: مسئولان باید بهخاطر شور و شوق هواداران، از کودک ۱۲ سالهای که با ذوق به ورزشگاه میآید تا بانوانی که در کنار خانوادهها حضور پیدا میکنند، قدمی برای تیم بردارند. فوتبال تنها با حرف زدن جلو نمیرود و سکوت در برابر مشکلات بعثت جایز نیست. امروز نگرانیهای جدی در درون تیم وجود دارد و امیدوارم مسئولان هر چه سریعتر برای رفع این دغدغهها وارد عمل شوند.
