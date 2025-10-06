  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

ابراهیم اشکش سرمربی جدید بعثت کرمانشاه شد

کرمانشاه - باشگاه بعثت کرمانشاه پس از جدایی محمد میرترابی و بروز اختلافات داخلی، ابراهیم اشکش را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تغییرات فنی در تیم فوتبال بعثت کرمانشاه، ابراهیم اشکش به عنوان سرمربی جدید این تیم منصوب شد. این تصمیم پس از جدایی محمد میرترابی که در ۶ هفته ابتدایی لیگ دسته اول نتایج قابل قبولی کسب کرده بود، از سوی مدیران باشگاه اتخاذ شد.

بعثت کرمانشاه پیش از شروع فصل نیز چندین تغییر در کادر فنی خود داشت و در نهایت با میرترابی به توافق رسیده بود، اما اختلافات اخیر میان او و مدیران باشگاه موجب شد بار دیگر نیمکت این تیم دستخوش تغییر شود.

ابراهیم اشکش که فصل جاری لیگ آزادگان را با تیم نود ارومیه آغاز کرده بود، پس از جدایی توافقی از آن تیم، اکنون هدایت بعثت را بر عهده گرفته است.

بر اساس اعلام رسمی باشگاه، میلاد میداودی، بازیکن پیشین استقلال تهران، نیز به عنوان دستیار اول اشکش در تیم بعثت کرمانشاه فعالیت خواهد کرد.

