توقف روند امتیازگیری بعثت کرمانشاه مقابل مس کرمان در لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار روز نخست هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم بعثت کرمانشاه مهمان مس کرمان بود. بعثت که در سه دیدار قبلی خود دو تساوی و یک پیروزی کسب کرده بود، برای تثبیت جایگاه خود در جدول به دنبال امتیازگیری از این مسابقه بود اما در نهایت با یک گل مغلوب شد.

بازی با فشار هجومی میزبان آغاز شد و همین موضوع باعث شد تا در همان دقایق ابتدایی، مدافعان بعثت مرتکب خطای پنالتی شوند. در دقیقه ۹، احمد نصیری از نقطه پنالتی تنها گل بازی را به ثمر رساند و تیم مس را پیش انداخت؛ گلی که در نهایت سرنوشت مسابقه را تعیین کرد.

در ادامه، شاگردان محمد میرترابی در نیمه دوم با انگیزه و جسارت بیشتری وارد میدان شدند و بارها روی دروازه مس کرمان ایجاد موقعیت کردند. با وجود چندین حمله جدی، مهاجمان بعثت موفق به باز کردن دروازه میزبان نشدند و توپ‌های خطرناک این تیم راهی به گل پیدا نکرد.

هرچند تیم میزبان در برخی لحظات بازی موقعیت‌هایی برای افزایش اختلاف داشت، اما نمایش جنگنده بازیکنان بعثت کرمانشاه مانع از رقم خوردن گل‌های بیشتر شد. تلاش تیم بعثت در نیمه دوم به‌ویژه با عملکرد خط میانی و حرکات تهاجمی مهاجمان، چهره‌ای متفاوت از این تیم را به نمایش گذاشت که نشان‌دهنده ظرفیت بالای نماینده کرمانشاه در ادامه مسابقات است.

با این نتیجه، بعثت کرمانشاه در امتیاز ۵ متوقف شد اما همچنان در کورس تیم‌های میانه جدول باقی ماند. این در حالی است که شکست در کرمان فشار بیشتری را روی تیم میزبان برداشت و آن‌ها را به امتیاز ۴ رساند.

ترکیب ابتدایی تیم بعثت کرمانشاه در این دیدار به شرح: علیرضا حیدری، محمدجواد جلالی، مجتبی ممشلی، امید سلطانی، حامد اکبری‌پور، سجاد سیاه‌کمری، محمدرضا حیدری، سینا حاتمی، حامد عسگری، سپهر اشرفی و عرفان پورافراز. و سرمربی گری محمد میرترابی بود.