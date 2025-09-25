بازیکنان بعثت با انگیزه و جسارت پیروزی را برای مردم کرمانشاه رقم زدند

محمد میرترابی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی تیمش مقابل نفت آبادان اظهار داشت: می‌دانستیم حریف با تفکر حرفه‌ای و کیفیت فنی بالا به میدان می‌آید، بنابراین برنامه ما مالکیت توپ در یک‌سوم میانی زمین و تحت فشار قرار دادن مهاجمان حریف از ابتدای بازی بود.

وی افزود: بازیکنان ما در نیمه اول عملکرد بسیار خوبی داشتند و توانستیم با گل زدن مزد تلاش‌های خود را بگیریم. این پیروزی را به مردم غیور کرمانشاه و هواداران پرتلاش تقدیم می‌کنیم که از آغاز تا پایان بازی با شور و هیجان، انرژی لازم را به تیم منتقل کردند.

میرترابی با اشاره به اهمیت حمایت رسانه‌ای و صداوسیما گفت: انتظار داریم توجه ویژه‌ای به پوشش مستقیم مسابقات تیم‌های استان، به خصوص تیم بعثت، شود تا این تیم تنها نباشد و مردم بتوانند با آرامش فوتبال را تماشا کنند.

سرمربی بعثت ادامه داد: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است و تلاش شده است با تمرکز و جسارت، شخصیت تیم شکل بگیرد. بازیکنان ما بعد از گل خورده در نیمه دوم، با روحیه جنگندگی توانستند نتیجه را جبران کنند و پیروزی ارزشمندی کسب کنند.

میرترابی درباره اهمیت فرصت دادن به بازیکنان جوان بیان داشت: هفته‌های اخیر نشان داده که بازیکنان جوان ما پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و حضور مستمر در زمین باعث ارتقای کیفیت تیم می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: فوتبال فقط رقابت فنی نیست، بلکه ایجاد انگیزه، شادی و نشاط در جامعه را نیز به همراه دارد. ما تمام تلاش خود را برای کسب موفقیت‌های بیشتر و صعود تیم بعثت به لیگ برتر انجام خواهیم داد و از همه مسئولان و مردم استان انتظار حمایت و همراهی داریم.