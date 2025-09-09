سرمربی بعثت: نقطه قوت ما هواداران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرترابی سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از هواداران این تیم مردمی اظهار داشت: هواداران ما نقطه قوت اصلی بعثت هستند و حضور پرشور آنها در ورزشگاه، روحیه و انگیزه مضاعفی به بازیکنان می‌دهد.

وی با اشاره به نتایج کسب شده در دو هفته گذشته گفت: خوشبختانه تیم ما از دو دیدار ابتدایی موفق به کسب چهار امتیاز شد و بخش زیادی از این موفقیت مرهون حمایت هواداران است. در هفته نخست، تماشاگران با حضور گسترده خود در دیدار مقابل شهرداری نوشهر، تیم را دلگرم کردند و در هفته دوم نیز پیام‌های پرمحبت هواداران کردزبان از شهرهای ارومیه و مناطق اطراف، انرژی مثبت فراوانی به مجموعه تیم منتقل کرد. همین حمایت‌ها باعث شد بازیکنان با انگیزه بالاتر، بازی هجومی و تماشاگرپسندی ارائه دهند و توانستیم شادی را به هواداران هدیه کنیم.

سرمربی تیم بعثت کرمانشاه در ادامه از تلاش‌های افشین حسنی، مدیرعامل باشگاه نیز قدردانی کرد و افزود: آقای حسنی شبانه‌روز برای موفقیت بعثت و خوشحال کردن دل هواداران تلاش می‌کند و باید بگویم بهترین بازیکنان لیگ دسته یک در تیم بعثت حضور دارند که شاگردان من هستند و به تک‌تک آنان افتخار می‌کنم. هدف همه ما این است که یک اتفاق خوب برای فوتبال کرمانشاه رقم بخورد.

میرترابی با اشاره به دیدار حساس این هفته بیان کرد: روز چهارشنبه تیم ما در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان سایپا تهران خواهد بود و از همه مردم کرمانشاه و کردزبانان منطقه دعوت می‌کنم با حضور پرشور خود در ورزشگاه، یار دوازدهم تیم باشند. مطمئنم حمایت هواداران باعث خواهد شد بعثت با قدرت بیشتری بازی کند و بتوانیم با کسب سه امتیاز این دیدار، بار دیگر دل هواداران را شاد کنیم.