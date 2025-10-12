میداوودی: بعثت نماد فوتبال غرب کشور است

میلاد میداوودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بعثت کرمانشاه یکی از تیم‌های ریشه‌دار و نماد فوتبال غرب کشور است و مردم کرمانشاه همواره نشان داده‌اند که از تیم محبوب خود با عشق و تعصب حمایت می‌کنند.

وی افزود: در بازی گذشته شاهد حمایت پرشور تماشاگران بودیم و این حمایت برای ما بسیار ارزشمند است. امیدوارم فردا هم هواداران مثل همیشه در کنار تیم باشند تا بتوانیم با انرژی مضاعف وارد میدان شویم.

میداوودی با اشاره به حساسیت دیدار فردا عنوان کرد: بازی مقابل تیم داماش از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند داماش تیم قابل احترام و ریشه‌داری است، اما ما به هیچ عنوان جایگاه فعلی این تیم در جدول را ملاک قرار نمی‌دهیم و با تمام توان برای کسب پیروزی به میدان می‌رویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام هدف ما این است که با ارائه یک بازی زیبا و کسب سه امتیاز کامل، دل هواداران خون‌گرم کرمانشاهی را شاد کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌تری در جدول به دست آوریم.