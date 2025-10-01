  1. استانها
اهدای ۱۹ هزار بسته آموزشی به دانش آموزان نیازمند در خراسان جنوبی

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی از تهیه و توزیع ۱۹ هزار بسته آموزشی برای کمک به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در جشن عاطفه ها که در دبستان دخترانه شاهد بیرجند، بیان کرد: خیران در ابتدای آغاز سال تحصیلی کمک های خیلی خوبی به دانش آموزان نیازمند کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه همه ما مکلفین که قدردان والدین و هم معلمان خود باشیم، بیان کرد: کمیته امداد بیش از ۱۹ هزار بسته آموزشی برای کمک به دانش آموزان تهیه کرده که با همکاری آموزش و پرورش به دست دانش آموزان نیازمند می‌رسد.

مهدی مرتضوی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: امروز جشن عاطفه ها با همکاری کمیته امداد در همه مدارس استان با هدف جمع آوری کمک های دانش آموزان برای کمک به دانش آموزان نیازمند برگزار می شود.

