موفقیت ۱۰۰ درصدی خراسان جنوبی در جذب اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان با تقدیر از عملکرد مسئولان، اظهار داشت: موفقیت خراسان جنوبی در جذب قبل از موعد اعتبارات، اقدامی ارزشمند و نتیجه کار تیمی است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای جلوگیری از برگشت اعتبارات، تأکید کرد: برگشت حتی یک ریال از این اعتبارات به ضرر مردم است و نباید اتفاق بیفتد.

استاندار خراسان جنوبی به آمارهای رشد اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۵۰ درصدی حجم اعتبارات مصوب ابلاغی و افزایش ۳۹ درصدی در تخصیص اعتبارات مصوب نسبت به سال ۱۴۰۲ هستیم.

هاشمی افزود: میزان تخصیص اعتبارات تملک ملی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ با رشد ۱۶۶ درصدی مواجه بوده و مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار ملی بیشتری از تهران به استان منتقل شده است.

وی از جذب اعتبارات برای پروژه‌های مهم استان خبر داد و گفت: سه همت برای پروژه انتقال گاز نهبندان به سربیشه، ۲.۵ همت برای دوبانده‌سازی محورهای مواصلاتی و ۱.۴ همت برای زیرساخت‌های نهبند ملی مسکن جذب شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نرخ بیکاری ۴.۱ درصدی و رشد ۱۲۸ درصدی صادرات، گفت: صدور کارت تجاری برای ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار در زمینه کولبری قطعاً در مناطق مرزی استان تحول ایجاد خواهد کرد.