به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در سی و چهارمین جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی با اشاره به کاهش ۴۳ درصدی بارندگی‌ها در سال آبی جاری به نسبت میانگین کشوری، بیان کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه آب باید از مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها آغاز شود.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب باید در همه بخش‌ها به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، افزود: نماز جمعه ظرفیت ارزشمندی برای تبیین ضرورت صرفه جویی در مصرف آب است.

هاشمی اظهار داشت: ۸۸ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی و سه درصد در صنعت استفاده می‌شود و برای عبور از این وضعیت باید مدیریت جدی در همه بخش‌ها اعمال شود.

استاندار خراسان جنوبی تأکید بر اولویت احیای قنوات نسبت به طرح‌های پرهزینه حفر چاه گفت: احیای قنوات به ماندگاری جمعیت در روستاها کمک می‌کند و باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گاهی با یک میلیارد تومان می‌توان یک قنات را احیا کرد، در حالی که برای طرح‌های انتقال آب ده‌ها میلیارد هزینه می‌شود، افزود: هیچ توجیهی برای استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز وجود ندارد، لذا جداسازی آب شرب از مصارف غیرضروری مانند فضای سبز در اولویت قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به ضرورت مدیریت انشعابات غیرمجاز و مصارف پرهدررفت، بیان کرد: توسعه گلخانه‌ها، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری و… از جمله راهکارهای پایدار مدیریت مصرف آب است.

وی ادامه داد: اعتبارات ملی در حوزه آب امسال رشد داشته اما کافی نیست و باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های علمی برای ارائه راهکارهای عملی در این زمینه استفاده شود.