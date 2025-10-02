خراسان جنوبی ظرفیت پایلوت شدن در حوزه نظارت و صادرات دامپزشکی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنج‌شنبه در جلسه هفته بزرگداشت دامپزشکی با اشاره به ظرفیت‌ها و تلاش‌های مجموعه فعالان این حوزه در استان اظهارکرد: مردم دیار خراسان جنوبی در حوزه دامداری و دامپروری چه در زمینه دام سبک و چه دام سنگین مشغول به فعالیت هستند و استان در این عرصه یکی از استان‌های موفق کشور به شمار می‌آید.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: حتی برای تأمین نیاز پروتئینی برخی استان‌های همجوار نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.

وی افزود: خراسان جنوبی در کنار تولید داخلی، ظرفیت مدیریت واردات و صادرات را نیز داراست و در حال حاضر بخش قابل توجهی از داروهای دامی مورد نیاز کشور افغانستان از طریق این استان تأمین می‌شود.

وی افزود: از این رو می‌توان استان را به عنوان پایلوت در بحث نظارت و صادرات دامپزشکی مطرح کرد.

هاشمی نقش دامپزشکی را در سلامت جامعه بسیار مهم دانست و تصریح کرد: دامپزشکی در تولید و توزیع گوشت قرمز، گوشت سفید و همچنین در حوزه شیلات نقش کلیدی دارد و باید با نظارت دقیق و آموزش‌های لازم نسبت به کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام مراقبت بیشتری به عمل آید.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: امروز شاهد افتتاح ساختمانی در حوزه دامپزشکی بودیم که این امر استان را در زمره استان‌های موفق قرار داده است، اما آنچه اکنون برای استان ضروری است، تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان آزمایشگاهی دامپزشکی است که چندین سال معطل مانده و امیدواریم با مساعدت مسئولان این پروژه به بهره‌برداری برسد تا نیاز فعالان این حوزه مرتفع شود.

وی با اشاره به بروز برخی بیماری‌های مشترک دامی در استان طی سال گذشته گفت: این بیماری‌ها مدیریت شد، اما لازم است همچنان با مراقبت، آموزش، اطلاع‌رسانی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در این مسیر با تلاش‌های جناب مهندس احمدی، مدیرکل محترم دامپزشکی استان، قطعاً کارهای ماندگاری رقم خواهد خورد.

هاشمی همچنین از روحانیت معزز که در حوزه نظارت بر ذبح شرعی همکاری دارند صمیمانه قدردانی کرد و افزود: هدف ما حمایت از تولیدکنندگان است و امیدواریم با بهره‌برداری از ساختمان آزمایشگاه دامپزشکی در آینده نزدیک شاهد ارتقای خدمات باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در بحث تبصره ۱۸ بیشترین تسهیلات در سال جاری به بخش جهاد کشاورزی اختصاص یافته است و این امر فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و فعالان صنایع کشاورزی فراهم کرده است که بحمدالله اتفاق بسیار خوبی در استان محسوب می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مجموعه‌های مرتبط در حوزه دامپزشکی، ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان و تلاش فعالان این بخش، شاهد گام‌های مؤثر در ارتقای سلامت جامعه و توسعه تولیدات استان باشیم.