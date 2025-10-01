  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۲

اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ در اولویت برنامه اشتغال وزارت کار

وزارت کار با رویکرد برنامه‌محوری، اتصال بنگاه‌های کوچک در مناطق کم‌برخوردار به بنگاه‌های بزرگ را به‌عنوان راهی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هرزرفت منابع، اجرایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان در حوزه اشتغال و توسعه کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز این طرح از سال گذشته و تصویب آن در شورای عالی اشتغال، گفت: مهم‌ترین مزیت اجرای طرح، کاهش هرزرفت منابع عمومی است. منابعی که برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال تخصیص می‌یابد باید با بالاترین بهره‌وری ممکن استفاده شود و این طرح دقیقاً با چنین هدفی طراحی شده است.

حسینی افزود: بنگاه‌های کوچک عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، در حالی که بازارهای بزرگ و شبکه‌های اصلی توزیع در کلان‌شهرها قرار دارند. اتصال این دو بخش از زنجیره تولید می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فروش، ارتقاء کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری ایجاد کند.

ایده اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی، از تجربه کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور الهام گرفته است. این مدل با ایجاد زنجیره تأمین یکپارچه، فرصت دسترسی بنگاه‌های کوچک به بازارهای پایدار، تکنولوژی و سرمایه را فراهم می‌کند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ نیز می‌توانند از انعطاف‌پذیری، نوآوری و هزینه‌های پایین‌تر این واحدها بهره‌مند شوند. در ایران، پیش‌تر در قالب طرح‌های خوشه‌سازی صنایع و شبکه‌سازی تولید تلاش‌هایی انجام شده، اما پراکندگی بازار و ضعف کانال‌های ارتباطی مانع از اثرگذاری کامل بوده است. طرح جدید وزارت کار با رویکرد برنامه‌محوری و نظارت شورای عالی اشتغال، به دنبال پوشش این شکاف و هم‌افزایی میان دو بخش است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

