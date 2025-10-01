به گزارش خبرگزاری مهر، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان در حوزه اشتغال و توسعه کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز این طرح از سال گذشته و تصویب آن در شورای عالی اشتغال، گفت: مهم‌ترین مزیت اجرای طرح، کاهش هرزرفت منابع عمومی است. منابعی که برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال تخصیص می‌یابد باید با بالاترین بهره‌وری ممکن استفاده شود و این طرح دقیقاً با چنین هدفی طراحی شده است.

حسینی افزود: بنگاه‌های کوچک عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، در حالی که بازارهای بزرگ و شبکه‌های اصلی توزیع در کلان‌شهرها قرار دارند. اتصال این دو بخش از زنجیره تولید می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فروش، ارتقاء کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری ایجاد کند.

ایده اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی، از تجربه کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور الهام گرفته است. این مدل با ایجاد زنجیره تأمین یکپارچه، فرصت دسترسی بنگاه‌های کوچک به بازارهای پایدار، تکنولوژی و سرمایه را فراهم می‌کند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ نیز می‌توانند از انعطاف‌پذیری، نوآوری و هزینه‌های پایین‌تر این واحدها بهره‌مند شوند. در ایران، پیش‌تر در قالب طرح‌های خوشه‌سازی صنایع و شبکه‌سازی تولید تلاش‌هایی انجام شده، اما پراکندگی بازار و ضعف کانال‌های ارتباطی مانع از اثرگذاری کامل بوده است. طرح جدید وزارت کار با رویکرد برنامه‌محوری و نظارت شورای عالی اشتغال، به دنبال پوشش این شکاف و هم‌افزایی میان دو بخش است.