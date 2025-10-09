توسعه کسب و کارهای فناورمحور در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر. نشست کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با حضور جمعی از اعضای منتخب، فعالان اقتصادی و صاحبنظران حوزه نوآوری و فناوری در حوزه کسب و کار برگزار شد.
در این هماندیشی مباحث راهبردی پیرامون ارتقای زیستبوم نوآوری، هوشمندسازی فعالیتهای اقتصادی و توسعه کسبوکارهای فناورمحور در بازار کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، تدوین آییننامه داخلی، تعیین ساختار و چارچوب اجرایی کمیسیون و ترسیم چشمانداز فعالیتها از جمله محورهای اصلی دستورکار بود. همچنین اعضا بر لزوم بازتعریف نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دانشبنیان و فراهمسازی بسترهای نوین برای فعالیتهای فناورانه کار تأکید کردند.
محورهای اصلی دستورکار این کمیسیون شامل بررسی چالشها و موانع پیشروی شرکتهای دانشبنیان، تدوین راهکارهای عملی برای تجاریسازی فناوری، توسعه زیرساختهای هوشمندسازی در صنایع، حمایت از استارت آپها و کسبوکارهای نوآور و ایجاد سازوکار تعامل مؤثر میان صنعت، دانشگاه و دولت در بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان ایرانی عنوان شد.
کمیسیون کسب و کار نوین کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران به ریاست علی فلاح حقیقی، به عنوان بازوی تخصصی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران مأموریت دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه کشور، بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری، تحول دیجیتال و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی را فراهم آورد.
نشست کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با حضور فعالان اقتصادی موضوع توسعه کسب و کارهای فناورمحور را با هدف ایجاد فرصتهای شغلی جدید در دستورکار قرار داد.
