به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام تعلیق باشگاههای یونسکو در ایران، اعضای این باشگاهها و مدیران اجرایی میگویند تعلیقها نه از سوی خود مجموعهها بلکه با دستور دبیرکل کمیسیون یونسکو و به بهانه «بهروزرسانی آئیننامه باشگاهها» اعمال شده است، در حالیکه بسیاری از این مجموعهها از ابتدای سال تقویم کاری و برنامههای مشارکتی خود را تنظیم کرده و بعضاً قراردادهای همکاری داخلی و خارجی منعقد کرده بودند، اجرای این تصمیم ناگهانی موجب لغو نشستها، توقف پروژهها و ایجاد خسارات مالی و اعتباری چشمگیر شده است.
در دولت پیشین نیز به بهانه بررسی، همین امر رخ داد.
این تصمیم نشان داد، مدیران ناآگاه زمینه دردسر برای بخش خصوصی فراهم میآورند.
این تصمیم بدون اطلاع قبلی خسارتبار است
همه باشگاه های یونسکوی ایران طی سالهای اخیر با همافزایی و ارتباطگیری با ایرانیان موفق خارج از کشور مسیرهای تبادل علمی، فرهنگی، آموزشی و حتی اقتصادی جدیدی در شرایط تحریمی فراهم کرده و به رشد کسبوکارهای داخلی در بازارهای بینالمللی کمک کردهاند.
فعالان این باشگاهها گزارش میدهند که بهجای دریافت حمایت و تسهیل برای توسعه این نوع ظرفیتها، با سنگاندازی و اکنون تعلیق مواجه شدهاند، امری که با تأکیدات پیشین رییسجمهور مبنی بر حمایت از صاحبان کسبوکار در تناقض آشکار است.
بروز رسانی آییننامه باشگاهها حرف نادرستی است، چون این باشگاه دارای اساسنامه ثابت و ثبتشده هستند.
در فضایی که کشور نیاز به آرامش و کسب و کارها بدون حمایت دولتی در حال فعالیت طبق ضوابط هستند این تصمیم ناشیانه، عرصه را بهشدت تنگ کرده و از وزیر علوم و شخص رئیسجمهور که اعلام کردند زمینه برای کار فراهم است و به کشور کمک کنید، خواستار لغو این دستور یکجانبه، از طرف باشگاههای یونسکو هستیم.
تصمیمات بیپایه، بدون در نظر گرفتن تبعات بینالمللی میتواند حواشی بسیاری برای کشور به بار آورد. امیدواریم که با درایت وزیر علوم این تصمیم ملغی شود.
نظر شما