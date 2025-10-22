ظفرقندی: تاکنون ۹۰ درصد ارز مورد نیاز واردات دارو تأمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: با بانک مرکزی برای داروهایی که نیاز به ارز دارند، هماهنگی‌های لازم انجام شده و بانک مرکزی هم اقدامات لازم را انجام داده است. تاکنون ۹۰ درصد ارزی را که لازم داشتیم، تأمین کرده‌ایم.

ظفر قندی در خصوص میزان تولید داروهای خاص در کشورمان اظهار کرد: تعداد زیادی از داروهای خاص تولید می‌شود؛ بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شوند و بخشی از مواد اولیه طبیعتاً از خارج وارد می‌شود و در داخل تأمین و ساخته می‌شود. بخش بسیار کمی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، داروهای بیماری خاص هستند که به طور کامل از خارج تأمین می‌شوند. در ادامه این موضوع، پزشکان ما به بیماران توصیه می‌کنند که داروی خارجی را پیدا کنند و حتی پیشنهاد داروی ایرانی داده نمی‌شود. این موضوع تحت نظارت ماست و تمامی کیفیت و کمیت داروها، مخصوصاً داروهای پیچیده و پیشرفته، رصد می‌شود و تأیید شده است. اولویت ما این است که داروی ایرانی، تولید داخل، استفاده شود. همانطور که اشاره کردم، کمتر از ۱۰ درصد داروها تولید داخل ندارند که طبیعتاً این‌ها وارد می‌شوند و پوشش بیمه‌ای نیز دارند، اما اگر داروی تولید داخل کیفیت قابل قبولی داشته باشد و در کمیته ارزیابی دارویی تأیید شود، دیگر داروی خارجی توصیه نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص واکسن آنفولانزای داخلی و شائبه وجود عوارض آن و نرسیدن کیفیتش به واکسن‌های خارجی اظهار کرد: باید توضیح دهم که استانداردهای تولید داخل بر اساس ارزیابی کمیته علمی مشخص می‌شود و هر دارویی که این کمیته تأیید کند، وارد بازار می‌شود. استاندارد واکسن آنفولانزای داخلی کاملاً قابل قبول است و هیچ طعنه‌ای به تولید خارجی ندارد. طبیعتاً برخی تمایل دارند از نوع دیگری استفاده کنند، اما استاندارد واکسن داخلی مورد قبول کمیته ارزیابی است. ما به سه و نیم میلیون دوز واکسن نیاز داریم که یک و نیم میلیون آن طی دو تا سه هفته اخیر تأمین شده است.