وزیر بهداشت: مردم منتظر خبرهای خوب دارویی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، در نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در مصلای امام خمینی تهران برگزار میشود، گفت: صنعت داروسازی کشور، یکی از ارکان مهم در تیم ملی سلامت است.
وی افزود: همگان اعتراف کردهاند که بخش سلامت در جنگ ۱۲ روزه، نقش آفرینی مهمی داشت.
وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه در این ایام سخت، هیچ کمبودی نداشتهایم و این موضوع ناشی از اقتدار صنعت داروسازی کشور است.
ظفرقندی گفت: طبیعتاً برای افزایش ظرفیت صنعت داروسازی کشور، نیاز به همکاری همه دستگاهها و نهادها داریم.
وی با اشاره به جلساتی که با سایر وزرای دولت برای بهبود وضعیت دارو در کشور داشته است، افزود: یک هم افزایی بین دولت، صنعت و دانشگاه داریم.
وزیر بهداشت گفت: اگر بخواهیم صنعت داروسازی کشور نیازهای داخلی و منطقه را تأمین کند، علاوه بر تاب آوری، نوآوری و پایداری؛ لازم است همکاریهای بینالمللی را در سطوح مختلف دارو ارتفا دهد.
وی افزود: اگر بخواهیم صنعت داروسازی ما بهتر از قبل جلو برود و پیشرفت کند، اعتماد مردم به داروی ایرانی باید نهادینه شود.
ظفرقندی گفت: ایران میتواند محور تولید و صادرات دارو در منطقه باشد و لازم است برای دستیابی به چنین هدفی، شرایط پیشرفت و توسعه را فراهم کنیم.
وی افزود: اولویت شماره یک دولت، تأمین دارو و مواد اولیه دارویی است و این عزم در بخشهای اقتصادی دولت وجود دارد.
وزیر بهداشت گفت: صنعت داروسازی با سایر صنایع تفاوت دارد و حمل دارو که بحث پلتفرمها و سکوهای اینترنتی است، شرایط خاص خودش را دارد.
وی افزود: به زودی خبرهای خوبی از دارو برای مردم خواهیم داشت.
وزیر بهداشت به تحریمها اشاره کرد و گفت: مرگ و میر ناشی از تحریمها بالاتر از جنگها بوده است. از همین رو، میفهمیم چه کارهای بزرگی در صنعت داروسازی کشور صورت گرفته است.
