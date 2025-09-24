  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

وزیر بهداشت: مردم منتظر خبرهای خوب دارویی باشند

وزیر بهداشت: مردم منتظر خبرهای خوب دارویی باشند

وزیر بهداشت، شرایط دارو در کشور را مناسب دانست و گفت: به زودی خبرهای خوبی از دارو برای مردم خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، در نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شود، گفت: صنعت داروسازی کشور، یکی از ارکان مهم در تیم ملی سلامت است.

وی افزود: همگان اعتراف کرده‌اند که بخش سلامت در جنگ ۱۲ روزه، نقش آفرینی مهمی داشت.

وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه در این ایام سخت، هیچ کمبودی نداشته‌ایم و این موضوع ناشی از اقتدار صنعت داروسازی کشور است.

ظفرقندی گفت: طبیعتاً برای افزایش ظرفیت صنعت داروسازی کشور، نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها داریم.

وی با اشاره به جلساتی که با سایر وزرای دولت برای بهبود وضعیت دارو در کشور داشته است، افزود: یک هم افزایی بین دولت، صنعت و دانشگاه داریم.

وزیر بهداشت گفت: اگر بخواهیم صنعت داروسازی کشور نیازهای داخلی و منطقه را تأمین کند، علاوه بر تاب آوری، نوآوری و پایداری؛ لازم است همکاری‌های بین‌المللی را در سطوح مختلف دارو ارتفا دهد.

وی افزود: اگر بخواهیم صنعت داروسازی ما بهتر از قبل جلو برود و پیشرفت کند، اعتماد مردم به داروی ایرانی باید نهادینه شود.

ظفرقندی گفت: ایران می‌تواند محور تولید و صادرات دارو در منطقه باشد و لازم است برای دستیابی به چنین هدفی، شرایط پیشرفت و توسعه را فراهم کنیم.

وی افزود: اولویت شماره یک دولت، تأمین دارو و مواد اولیه دارویی است و این عزم در بخش‌های اقتصادی دولت وجود دارد.

وزیر بهداشت گفت: صنعت داروسازی با سایر صنایع تفاوت دارد و حمل دارو که بحث پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی است، شرایط خاص خودش را دارد.

وی افزود: به زودی خبرهای خوبی از دارو برای مردم خواهیم داشت.

وزیر بهداشت به تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: مرگ و میر ناشی از تحریم‌ها بالاتر از جنگ‌ها بوده است. از همین رو، می‌فهمیم چه کارهای بزرگی در صنعت داروسازی کشور صورت گرفته است.

کد خبر 6599939
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها