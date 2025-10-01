به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران در سومین جلسه طرح نظارت ستادی که با حضور لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران و جمعی از مدیران ارشد شهری برگزار شد،گفت: به منظور توسعه زیرساختها و ارتقاء کیفیت زندگی شهری ، فعالیت های مختلفی در قالب پروژه های شاخص و توسعه محله ای چون توسعه فضاهای ورزشی و خدماتی در دست اجراست.
در این نشست همچنین ضمن بررسی عملکرد، شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای ارتقای خدمات شهری صورت گرفت، بر رویکرد مردممحور و تسریع طرح های اثر بخش و پاسخگویی به نیازهای شهروندان تأکید شد.
معاون هماهنگی امور مناطق در این نشست، با اشاره به اهمیت نقش شهرداریها در بهبود کیفیت زندگی، اظهار داشت: تلاشهای مستمر و همگانی در شهرداریها میتواند به ارتقای سطح خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان منجر شود، که در نهایت به تحقق شهری پایدار و زیستپذیر کمک خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: ارتقاء کیفیت خدمت رسانی مدیریت شهری در منطقه ۱۴ ، حرکتی نویدبخش و آیندهای روشنتر برای این منطقه از پایتخت خواهد بود.
در این دیدار، برنامهها و پروژههای اولویتدار منطقه ۱۴ مورد بررسی قرار گرفت. شهرابی در پایان تاکید کرد: حل مشکلات محلهای با مشارکت شهروندان و اجرای برنامههای اثربخش برای هر محله، در اولویت اقدامات شهرداری قرار دارد.
فروزنده همچنین با حضور در جمع پرسنل شهرداری منطقه ۱۴، از تلاشهای شبانهروزی آنها در عرصه خدمات شهری تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر به نیازهای کارکنان بهعنوان بازوان اجرایی مدیریت شهری شد.
نقش کلیدی حضور مردم در توسعه شهر و پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای مردم و توسعه همهجانبه شهری با مشارکت عمومی از موارد مورد تاکید تیم مدیریت شهری منطقه با همراهی دکتر فروزنده در دیدار با گروههای مردمی دارالمومنین تهران بود.
شهرابی تاکید کرد: در این راستا و در تعامل نزدیک با شهروندان و تقویت فرآیند پاسخگویی برای بهبود رفاه شهروندان و ارتقاء کیفیت زندگی شهری در این بخش از پایتخت گام بر می داریم.
