امیر عزیزیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات اخیر در صدور ویزا برای ملیپوشان این رشته تأکید کرد فدراسیون تمام توان خود را برای حفظ برنامههای آمادهسازی و حضور در میادین مهم آسیایی و جهانی به کار گرفته است. وی در این گفتگو ضمن انتقاد از رفتار سفارت فرانسه در ماجرای عدم صدور ویزا برای سپهر اعتمادپور توضیحاتی درباره برنامههای جایگزین فدراسیون، برگزاری رقابتهای بینالمللی در کیش و همچنین استفاده از مربیان خارجی ارائه داد.
کارشکنی سفارت فرانسه در صدور ویزا
رئیس فدراسیون اسکواش گفت: سپهر اعتمادپور قرار بود به مسابقات فرانسه اعزام شود اما متأسفانه به او ویزا ندادند. این مسئله برای چندمین بار است که برای ورزشکاران ما تکرار میشود. در حالیکه وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و وزارت امور خارجه همه تلاشهای لازم را انجام داده بودند اما سفارت فرانسه کمکاری کرد. واقعیت این است که با غرضورزی مانع حضور ورزشکار ما شدند.
او ادامه داد: در همین زمینه به فدراسیون جهانی و PSA نامه زدهایم تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم. امیدواریم بتوانیم با فشارهای قانونی مانع تضییع حق ورزشکارانمان شویم.
تأثیر عدم اعزام بر برنامههای فدراسیون
عزیزیپور با اشاره به لغو اعزام تیم به قهرمانی آسیا گفت: یک سال برای آن رقابتها برنامهریزی کرده بودیم و بچهها آماده بودند اما شرایط بیرونی و جنگ تحمیلی مانع حضور شد. این موضوع هم از نظر روحی به ملیپوشان ضربه زد و هم روی برنامههای فنی اثر گذاشت. با این حال بلافاصله جایگزین تعریف کردیم و سه ورزشکارمان را به مسابقات PSA اعزام کردیم. همچنین نام تیم ملی را برای حضور در قهرمانی جهان در آذرماه ثبت کردهایم و امیدواریم پس از ۱۷ سال غیبت بار دیگر در این سطح حضور داشته باشیم.
اردوهای آمادهسازی و استفاده از مربیان خارجی
رئیس فدراسیون اسکواش با بیان اینکه اردوهای تیمهای پایه در تبریز برپا شده است؛ تصریح کرد: در ردههای سنی از حضور مربی پاکستانی استفاده میکنیم. اگر در مقاطع بعدی نیاز به تقویت کادر فنی در بزرگسالان باشد اقدام خواهیم کرد ولی واقعیت این است که مربیان حال حاضر تیم ملی بزرگسلان ما از توانایی فنی خوبی برخوردار هستند و ملی پوشان هم از همکاری به این مربیان رضایت دارند. خوشبختانه برنامههای اردو بهطور منظم در حال اجراست.
برگزاری مسابقات PSA در کیش
وی درباره رقابتهای بینالمللی پیشرو توضیح داد: مجوز برگزاری یک مسابقه نشنال و چند رویداد کلوز را از PSA گرفتهایم. مسابقات کیش در بخش آقایان و بانوان برگزار میشود و علاوه بر امتیاز رنکینگ جهانی، جوایز دلاری هم دارد. البته سطح امتیاز این رویداد در حد مطلوب ما نیست اما تلاش میکنیم مسابقات ۳۰۰۰ و ۶۰۰۰ دلاری را نیز در ایران برگزار کنیم.
جشنواره روز جهانی اسکواش
عزیزیپور همچنین به برگزاری جشنواره جهانی اسکواش اشاره کرد و گفت: این رویداد هر سال به صورت همزمان در دنیا برگزار میشود و ما هم در استانهای مختلف کشور آن را اجرا میکنیم. هدف این جشنواره عمومیکردن اسکواش و ارتباط مستقیم با مردم است. خوشبختانه پوشش خوبی در فدراسیون جهانی داشتهایم و امسال هم برنامهریزی لازم برای برگزاری آن انجام شده است.
