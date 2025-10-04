ارزنده: وضعیت دوومیدانی اسفناک شده؛ حدادی دنبال کارهای نمایشی است

محمد ارزنده قهرمان پیشین دوومیدانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کنونی این رشته المپیکی اظهار کرد: وضعیت دوومیدانی ما واقعاً اسفناک است. تیم ملی خالی از ورزشکار ملیپوش ستاره شده و حتی آنهایی که مدالآور بودند هم دیگر انگیزه کافی ندارند. بازیهای کشورهای اسلامی نزدیک است و با این شرایط احتمال مدالآوری بسیار کم است.
او افزود: حدود ۱۶ ماه از ریاست احسان حدادی بر فدراسیون میگذرد اما تغییرات مثبتی ندیدهایم. وعدهها عملی نشده و حتی مدیریت مسابقات لیگ هم با چالش و تناقض مواجه بود. بچهها در اردوها قرنطینه شدند ولی مدیریت مناسبی نبود و به حال خود رها شدند که در نهایت شاهد آن اتفاقات در کره جنوبی شدیم.
مربیان خارجی و مسائل دوپینگ
ارزنده درباره مربیان خارجی جدید تیم ملی دوومیدانی ایران توضیح داد: به تازگی دو مربی خارجی به تیم ملی اضافه شدهاند که یکی از آنها در گذشته سابقه دوپینگ داشته و هرچند محرومیتش اکنون به پایان رسیده اما در هر صورت این بحث در کارنامه کاری او وجود دارد که از منظر کارشناسی نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت. شاید از دیدگاه آقای حدادی مانند خیلی از مسائلی که در دوومیدانی رخ میدهند ولی هیچ اشکالی ندارند؛ برای این موضوع هم مشکلی وجود نداشته باشد اما نگاه حرفهای و فنی موضوع را متفاوت ارزیابی میکند.
او ادامه داد: در دنیا مربیان زیادی هستند که بدون سابقه دوپینگ میتوانند تیم ملی را تقویت کنند. پیش از استخدام رزومه کاری مربیان باید دقیق بررسی شود؛ اینکه شاگردانشان چه نتایجی کسب کردهاند، با چه تیمهایی همکاری داشتهاند و آیا تجربه کافی دارند یا خیر. پرداخت هزینههای دلاری به مربی با چنین سابقهای بدون توجه به این موارد جای تأمل و سوال دارد.
تأثیر مدیریت فعلی روی عملکرد ملیپوشان
ارزنده به عملکرد اردوها و برنامههای آمادهسازی اشاره کرد و گفت: عدم مدیریت مناسب باعث کاهش انگیزه و عملکرد ملیپوشان شده است. تیم ملی در شرایطی است که حتی برنامهریزی صحیح برای مدالآوری در بازیهای کشورهای اسلامی دشوار شده است. تجربه کره جنوبی نشان داد بدون مدیریت حرفهای ورزشکاران نمیتوانند موفق باشند.
او همچنین درباره وعدهها و عملکرد مسئولان فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: بسیاری از اقدامات صرفاً نمایشی بود و مسئولان فدراسیون فقط میخواستند رضایت اسپانسرها و مسئولان را جلب کنند نه اینکه سطح دوومیدانی را ارتقا دهند. وقتی مدیریت درستی در فدراسیون نیست نمیتوان انتظار موفقیت هم از ملی پوشان داشت.
وضعیت لیگ و مشکلات ساختاری
ارزنده درباره لیگ دوومیدانی گفت: لیگ امسال واقعاً وضعیت خوبی نداشت و بهتر است به جای «لیگ برتر دوومیدانی» آن را «لیگ محلات» بنامیم. شرایط فعلی دوومیدانی ایران مصداق بارز ضربالمثل «خلایق هرچه لایق» است. ورزشکاران چند روز قبل از مسابقات در فضای مجازی اعتراض میکنند و استوری میگذارند اما درست چند روز بعد برای گرفتن عکس یادگاری با جام مسابقات از هم سبقت میگیرند. به نظر من برای دوومیدانیکاران همین شرایط بهتر است چون خودشان آن را میخواهند.
او با اشاره به وعدههای حدادی برای جذب اسپانسر گفت: دوومیدانی همیشه با چالشهای مالی روبهرو بوده اما در گذشته حداقل مدیری بود که میتوانست این وضعیت را کنترل کند. حدادی آمد قول جذب اسپانسر داد و همه جا اعلام کرد که به اعتبار نامش اسپانسرهای زیادی به فدراسیون میآورد؛ اما حالا بعد از گذشت ۱۶ ماه هیئترئیسه فدراسیون آقای کفاشیان صراحتاً میگوید که مشکلات مالی همچنان وجود دارد و به حدی به چالش خوردهایم که تنها توان برگزاری اردوهای تیم ملی را داریم.
نگاه به آینده و بازیهای کشورهای اسلامی
ارزنده درباره چشمانداز تیم ملی در رویدادهای پیشرو گفت: ملیپوشان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی با رقابت بسیار سختی مواجه خواهند شد و شک نکنید که سطح این رقابتها از بسیاری جهات کمتر از بازیهای آسیایی نیست. با وضعیت فعلی ممکن است تنها یکی یا دو مدال کسب کنیم. جامعه دوومیدانی با مشکلات ساختاری، مدیریتی و مالی روبهرو است و بدون اصلاحات جدی حتی حضور موفق در مسابقات بینالمللی هم دشوار خواهد بود. ورزشکاران شایسته هستند اما شرایط موجود اجازه نمیدهد توان واقعی آنها به طور کامل نشان داده شود.
