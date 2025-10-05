احسان حدادی: مجوز برگزاری مسابقات دو فقط در اختیار فدراسیون است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون دوومیدانی، نشست هم اندیشی فدراسیون دوومیدانی با مدیران ورزش مناطق آزاد با حضور احسان حدادی رئیس فدراسیون، علیزاده مسئول ورزش دبیرخانه مناطق آزاد، مدیران ورزش مناطق آزاد هفت گانه و دیگر مدیران و مشاوران فدراسیون دوومیدانی برگزار شد.

این نشست با هدف امضای تفاهنامه همکاری بین فدراسیون دوومیدانی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای برگزاری مسابقات ماراتن و دوی خیابانی در مناطق آزاد کشور برگزار شد و دو طرف درباره برگزاری اولین دوره مسابقات مناطق آزاد کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره برگزاری مسابقات دوی خیابانی و ماراتن به خصوص در مناطق آزاد کشور گفت: تمام دوهای خیابانی زیرمجموعه فدراسیون دوومیدانی است. هیچ کس یا نهادی بجز فدراسیون اجازه ندارد مجوز برگزاری مسابقات دو بدهد.

حدادی ادامه داد: جلسات متعددی با مدیران دبیرخانه مناطق آزاد و آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در این راستا برگزار شده است. باید تمام مسابقاتی که در کشور برگزار می شود، ساماندهی و زیر نظر فدراسیون برگزار شوند.