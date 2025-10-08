به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی ایران برای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض عربستان سعودی آماده میشود. این مسابقات قرار است از ۷ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از بانوان و آقایان ملیپوش در مرحله اردو حضور دارند و از بین آنها نفرات نهایی برای اعزام به رقابتها انتخاب خواهند شد.
ترکیب بانوان حاضر در اردو شامل زهرا عرب رستمی، فاطمه محیطیزاده، صبا خراسانی، مهسا میرزا طبیبی، حمیده اسماعیلنژاد، زهرا زارعی، زهرا نجفی، محلا محروقی، الهام سادات هاشمی، ملیکا نوروزی و ریحانه مبینی است.
در بخش آقایان نیز علی امیریان، محمدرضا طیبی، ارسلان حمیدی، علی فتحی گنجی و مهدی پیرجهان در اردو حضور دارند. از بین این نفرات ترکیب نهایی تیم ملی ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی مشخص خواهد شد. این اردو فرصتی است تا ورزشکاران آمادگی خود را برای یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی منطقهای محک بزنند و عملکرد موفقی ارائه دهند.
هادی سپهرزاد عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی و اعزام به بازیهای کشورهای اسلامی اظهار داشت: سه مرحله از رقابتهای لیگ برگزار شد و با ارزیابی عملکرد ورزشکاران در لیگ و اردوها ملی پوشان را برای حضور در این بازیها انتخاب کردیم. این نفرات اکنون در اردو بهسر میبرند و امیدواریم در بازیهای پیشرو بتوانند بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند.
وی درباره ترکیب اعزامی تیم و حضور پررنگ بانوان در این دوره از بازیهای کشورهای اسلامی گفت: تعداد بانوان اعزامی در این دوره نسبت به گذشته بیشتر است. این تصمیم بر اساس سیاست فدراسیون و آنالیز شرایط رقابتها در بازیهای کشورهای اسلامی گرفته شد. ما سه معیار داشتیم؛ اول جایگاه و رنکینگ ورزشکاران در بین کشورهای اسلامی، دوم دادن فرصت به چند ورزشکار جوان برای کسب تجربه و در نهایت اعزام ورزشکارانی که احتمالاً در بازیهای آسیایی آینده از آنها استفاده خواهیم کرد. این رویداد فرصت خوبی است تا این ورزشکاران را محک بزنیم.
سپهرزاد در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی مدالها عنوان کرد: تا زمانی که فهرست نهایی شرکتکنندگان از سوی میزبان بازیهای کشورهای اسلامی اعلام نشود نمیتوانیم پیشبینی دقیقی از تعداد مدالها داشته باشیم. هنوز لیست نهایی رقبا مشخص نیست و باید منتظر اعلام رسمی باشیم تا بدانیم چه کشورهایی در هر ماده حضور دارند.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به اینکه چرا نام مربیان خارجی که به تازگی همکاری خود را با دوومیدانی ایران آغاز کردند در فهرست اعزامیها دیده نمیشود؟ توضیح داد: فهرست اولیه اعزامیها حدود چهار ماه پیش از ما خواسته شد و در آن زمان هیچیک از این مربیان در ایران فعالیت نداشتند به همین دلیل نامی از آنها در لیست نیست.
وی در واکنش به اظهارات اخیر احسان حدادی درباره علاقهمندی ورزشکاران روسیه و بلاروس به حضور در دوومیدانی ایران گفت: من در جریان جزئیات این موضوع نیستم و اظهارنظر خاصی ندارم اما به طور کلی مهاجرت ورزشکاران در دنیا پدیدهای طبیعی است. بهدلیل شرایط خاص برخی کشورها ورزشکاران به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند و این روند در آسیا و اروپا سالهاست که وجود دارد. البته هرگونه تصمیم در این خصوص به سیاستهای کلان کشور بستگی دارد.
سپهرزاد در بخش دیگر صحبتهای خود درباره سطح لیگ امسال و انتقادهایی که به آن وارد شده؛ اظهار کرد: امسال سه مرحله از لیگ دوومیدانی برگزار شد و برخی از تیمهای بزرگ بهدلیل مشکلات مالی حضور نداشتند. البته جنگ ۱۲ روزهای که به کشور ما تحمیل شد تأثیر زیادی بر شرایط اقتصادی و برگزاری مسابقات گذاشت بهویژه در رشتههایی مانند دوومیدانی که وابستگی بیشتری به حمایت بخش خصوصی دارند.
وی افزود: با وجود همه سختیها فدراسیون تلاش کرد مسابقات را در بهترین شرایط برگزار کند. در این مدتی که فدراسیون را تحویل گرفتیم مسابقات زیادی را برگزار کردیم با وجود تأخیر ناشی از شرایط کشور اجازه ندادیم وقفهای در برگزاری مسابقات ایجاد شود. در مجموع ورزشکارانی که شایستگی حضور در تیم ملی را داشتند در این رقابتها شرکت کردند و عملکرد خوبی هم از خود به جا گذاشتند.
نظر شما