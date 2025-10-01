به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ آیین انعقاد تفاهم توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران برگزار شد.

در این مراسم علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به اهتمام مدیریت شهری ششم بر توسعه حمل و نقل عمومی در تهران گفت: تقویت خطوط مترو را یکی از تکالیف خود در دوره جدید مدیریت شهری می‌دانستیم این راهبرد با تکمیل و توسعه خطوط هفتگانه مترو به طول ۳۵ کیلومتر طی ۴ سال گذشته به پیش رفت، امروز تفاهم آخرین بخش از برنامه توسعه خطوط مترو به طول ۱۱.۲ کیلومتر و مرتبط با بخش شرقی خط ۴ مترو منعقد می‌شود.

وی افزود: توسعه بخش شرقی خط ۴ متر تهران از منتهی‌الیه شرق تهران آغاز می‌شود. پس از عبور از نقاط پرجمعیت پایتخت با خطوط ۲ و ۱۰ مترو نیز تقاطع دارد. جز این توسعه برای احداث خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو نیز شرکت‌های داخلی و خارجی به تفاهم رسیده‌ایم و تاکنون عملیات ساخت خط ۱۰ آغاز شده است و زمین‌های لازم برای احداث خط ۸ و ۹ نیز به پیمانکار تحویل داده‌ایم.

شهردار تهران با اشاره به قرارداد توسعه شرقی خط ۴ مترو گفت: با همراهی مپنا، یک شرکت خصوصی بلندپایه و شرکت چینی ظرف ۴۸ ماه فرایند توسعه یال شرقی خط ۴ مترو تکمیل خواهد شد، در تفاهم‌نامه صورت گرفته ظرفیت و مدل جدیدی پیمانکاران عرضه کرده‌اند که شرایط را برای همکاری بهتر و تکمیل شبکه مترو بهبود می‌بخشد.

زاکانی در پایان تاکید کرد: در ساخت ایستگاه‌های این بخش از مترو تهران در تلاشیم تمامی ملاحظات پدافند غیرعامل را لحاظ کنیم تا در صورت نیاز از این ایستگاه‌ها به عنوان پناهگاه نیز استفاده شود. همچنین طراحی ایستگاه‌های بخش شرقی خط ۴ مترو تهران مبتنی بر معماری ایرانی اسلامی خواهد بود.