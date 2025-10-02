به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خوشحال ظهر پنجشنبه در نخستین پارلمان شهری نوجوانان کشور در لاهیجان گفت: اگر پایداری اجتماعی یک جامعه‌ای در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی ورزشی خوب باشد قطعاً در آن جامعه تاب آوری بالاترین وجود دارد.

خوشحال با اشاره به وظایف مختلف مدیریت شهری، گفت: شهرداری لاهیجان علاوه از فعالیت های مختلف عمرانی و ... در حوزه اجتماعی، فرهنگی و مذهبی فعالیت های گسترده تری دارد و پیشگام است و بدون اغراق جزو ۵ شهرداری برتر در کشور هستیم.

وی با لرزم توجه بیشتر به حوزه اجتماعی، گفت: به نظرم باید مانند تور های گردشگری، تور های آسیب شناسی هم داشته باشیم چون فرزندان ما با آسیب‌ های اجتماعی بیگانه‌اند.

خوشحال ادامه داد:اینقدر که در بحث مشارکت نسل جدید کم کاری شده، فرزندان ما شاید حتی روند تولید چای و برنج را هم ندانند. اگر بتوانیم فرزندان ما را در اجتماع مشارکت بدیم و مانند زمان جبهه و جنگ آنان را باور داشته باشیم خیلی از آسیب ها و مشکلات رفع می‌شود.

وی به تجربه موفق مشارکت مردم در امر مدیریت کشور اشاره کرد و گفت: هر جا که مردم در کنار مسئولین بودند، موفق بودیم. در بحث کمربند ایمنی با کمک مردم این فرهنگ نهادینه شد و در بحث های مختلف مثل زباله هم این امر محقق خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان به مشکل پسماند زباله اشاره کرد و گفت: ما امروزه در سطح شهر لاهیجان بصورت روزانه ۲۰۰ تن زباله دادیم که حاصل تولید شهر ۱۰۰ تن و مابقی از روستا و برخی شهر ها وارد می شود، در حالی که بحث تفکیک و دفن زباله حتی در سطح روستاها به فراموشی سپرده شده است که این آسیب بزرگی بوده که با آموزش و مشارکت فرزندان در خانواده ها قابل حل است.