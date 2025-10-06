نشست هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور جمعی از اعضای هیئت امنا از جمله علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری، امین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، لطف‌الله فروزنده رئیس هیئت مدیره سازمان و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و مهرداد باقری پبدنی رئیس سابق سازمان فرهنگی هنری نیز در این نشست حضور داشتند.

هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در این سازمان است و ترکیب آن شامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس حوزه هنری، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها است.

از جمله وظایف و اختیارات هیئت امنا می‌توان به تصویب مأموریت‌ها، اهداف و سیاست‌های کلان سازمان، تصویب و اصلاح اساسنامه، تعیین یا عزل اعضای هیأت مدیره و رئیس سازمان، تصویب بودجه و گزارش عملکرد سالانه، و نظارت کلی بر روند فعالیت‌های سازمان اشاره کرد.