حسام قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کیفیت گندم‌های ارسال‌شده از سیلوهای اسلام‌آبادغرب به کارخانه ماکارونی مانا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آزمایش‌ها وضعیت کاملاً مطلوب این محموله‌ها را تأیید کرده است. وی گفت: بر اساس آزمون‌های انجام‌شده، این گندم‌ها از نظر معیارهای فنی و بهداشتی در شرایط استاندارد قرار دارند.

وی افزود: در آزمایش‌ها شاخص‌هایی مانند رطوبت، افت مفید و غیرمفید، آفات زنده انباری و درصد سن‌زدگی بررسی شد که خوشبختانه هیچ آفت زنده‌ای مشاهده نشد و میزان سن‌زدگی نیز بسیار پایین و حدود دو دهم درصد بود.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی اسلام‌آبادغرب با تأکید بر اینکه میزان افت محموله‌ها نیز در بازه استاندارد قرار دارد، بیان کرد: نتایج نشان می‌دهد گندم‌های تحویلی کاملاً مناسب فرآوری در صنعت تولید ماکارونی است.



وی در پایان با اشاره به دستور علی ملکشاهی مدیرکل غله استان مبنی بر کنترل کیفی مستمر محموله‌ها گفت: نظارت دقیق بر کیفیت گندم‌های ورودی و خروجی از اولویت‌های مجموعه است و تلاش می‌شود گندم با بهترین استانداردها ذخیره‌سازی و توزیع شود.