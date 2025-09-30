واکنش سخنگوی وزارت خارجه قطر به عذرخواهی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی تاکید کرد: عذرخواهی اسرائیل از قطر گام نخست بود و مهم تر از آن تضمین های امنیتی است که آمریکا در خصوص عدم تکرار حمله به قطر ارائه داد.

وی اضافه کرد: عذرخواهی هر چند نمادین، بیانگر اعتراف نتانیاهو به این اشتباه بود. بنابراین این عذرخواهی بخشی از تعهد عدم تکرار حمله به کشور ما است و این یک شرط اصلی برای دوحه به شمار می رود.

الانصاری بیان کرد: بعد از بهبود اوضاع، قطر بنا به درخواست آمریکا مذاکرات با حماس را به عنوان میانجی گر از سر گرفت.

شب گذشته کاخ سفید در بیانیه ای از رایزنی سه جانبه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران صهیونیست و نخست وزیر قطر به صورت تلفنی (در حاشیه دیدار ترامپ و نتانیاهو) خبر داد.

بر اساس اعلام کاخ سفید، نتانیاهو در این رایزنی سه جانبه از حمله ناکام صهیونیست ها به مقر مقامات حماس در دوحه که منجر به کشته شدن یک نظامی قطری شد، ابراز تاسف کرده و مدعی شد که این رژیم دیگر چنین حمله‌ای را انجام نخواهد داد.