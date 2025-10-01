ماجرای یک عکس؛ آیا نتانیاهو از روی متن از نخست وزیر قطر عذرخواهی کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیاتودی در گزارشی به تصاویر منتشرشده در فضای مجازی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دفتر بیضی کاخ سفید اشاره کرد که در آن نتانیاهو در حال مکالمه‌ای تلفنی است؛ رسانه‌ها مدعی شدند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال عذرخواهی از شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر به دلیل حمله اخیر تل‌آویو به محل اقامت مقامات حماس در دوحه بوده است.

ایندیاتودی با اشاره به یکی از تصاویر که نتانیاهو را با متنی در دست در حال مکالمه نشان می‌دهد، نوشت: آیا نتانیاهو هنگام عذرخواهی از قطر، از روی متن می‌خواند؟ این سوالی است که پس از انتشار عکس سیاه‌وسفید توسط کاخ سفید، به سوژه داغ فضای مجازی بدل شده است؛ عکسی که دونالد ترامپ، دستگاه تلفن را در دست دارد و نخست‌وزیر اسرائیل به نظر از روی کاغذ چیزی را می‌خواند.

در ادامه این گزارش آمده است: این عکس دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید گرفته شده و ظاهراً لحظه تماس تلفنی نتانیاهو با نخست‌وزیر قطر را ثبت کرده است. طبق گفته مقامات، این تماس توسط ترامپ در جریان دیدار با نتانیاهو ترتیب داده شد و نتانیاهو در این تماس بابت دستور حمله به رهبران حماس در دوحه عذرخواهی کرد.

به نوشته این رسانه، ترامپ که ابتدا ادعا می‌کرد از این حمله بی‌خبر بوده است، به نظر می‌رسد که از این اقدام یک‌جانبه نتانیاهو خشمگین شد و در گفت‌وگوی تلفنی پرتنش با نتانیاهو، حمله را «غیرعاقلانه» خواند و هشدار داد چنین اقداماتی دیپلماسی شکننده منطقه را بی‌ثبات می‌کند. قطر، که همراه نقش میانجی اصلی در مذاکرات آتش‌بس غزه را ایفا می‌کند، حمله را «بزدلانه» و نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواند و آن را محکوم کرد. نتانیاهو پس از تجاوز به دوحه گفت که اسرائیل مسئولیت تمام و کمال این حمله را می‌پذیرد.

ایندیاتودی اضافه کرد: در پی این تحولات، ترامپ در جریان سفر نتانیاهو به واشنگتن از فرصت استفاده کرد و تماسی سه‌جانبه ترتیب داد تا تنش‌ها را کاهش دهد. بی‌بی، ظاهراً «تاسف عمیق» خود را از حمله ۹ سپتامبر به نخست وزیر قطر ابراز کرد و «همچنین نقض حاکمیت را پذیرفت و قول داد چنین حمله‌ای تکرار نشود»!

پست اینستاگرامی تارنمای خبری فرست‌پست درباره تصاویر عذرخواهی نتانیاهو

به نوشته این رسانه هندی، «اینکه آیا این جملات را خود نتانیاهو بر زبان آورد یا مشاور کاخ سفید به او دیکته کرده بود، محل مناقشه است. نکته جالب این است که «ترامپ، متحد دوآتشه نتانیاهو، وی را در موقعیتی قرار داد که گویی به او دیکته می‌شود. نتانیاهو سرش را پایین انداخته و ظاهراً کلمات را زیر نگاه براق و تیزبین رئیس‌جمهور آمریکا بر زبان می‌راند. برای ترامپ، این حرکت نمایشی کوچک اما قدرتمند از نفوذش روی نتانیاهو بود که به ندرت در ملا عام دیده می‌شود. تصویر ترامپ که گوشی را روی پایش گرفته و نتانیاهو را خموده بر کاغذها نشان می‌دهد، نشانه آشکاری درباره رئیس و مرئوس است.»