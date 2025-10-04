  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۳

خودروهای شوتی‌ بیشتر حامل چه کالاهای قاچاقی هستند؟

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: خودروهای شوتی از مسیرهای غیررسمی کالای قاچاق جابه‌جا می‌کنند و بیشتر حامل لوازم خانگی هستند.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه فعالیت خودروهای موسوم به «شوتی» اظهار داشت: این خودروها طبیعتاً کالاهای ممنوعه یا کالاهایی که قاچاق محرز تلقی می‌شوند را حمل نمی‌کنند، بلکه بیشتر حامل لوازم خانگی، صوتی‌تصویری، لوازم الکترونیکی و انواع دیگر کالا هستند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم این خودروها نقطه مشخصی برای فعالیت دارند؛ چراکه اساساً کارشان خلاف است. در حالی که روزانه صدها هزار تن کالا از بنادر مختلف کشور با مجوز گمرکی و برگ سبز وارد شده و از گذرگاه‌های پلیس عبور می‌کند، خودروهای شوتی هیچ‌یک از این مدارک را ندارند و اقدام آن‌ها کاملاً غیرقانونی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به مسیرهای تردد این خودروها گفت: گذرگاه‌هایی که از آن‌ها عبور می‌شود مشخص است اما شوتی‌ها معمولاً شب حرکت می‌کنند، به‌صورت گروهی تردد دارند و از مسیرهای فرعی و انحرافی استفاده می‌کنند. اینگونه نیست که از مقابل گذرگاه‌های رسمی پلیس عبور کنند.

سردار رحیمی تصریح کرد: ماهیت کار این افراد بر دور زدن مقررات و مسیرهای رسمی است و پلیس با شناسایی، رهگیری و برخورد قاطع در حال مقابله با این پدیده است.

