سردار رحیمی: بازار قلب تپنده جامعه و کاسب حبیب خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دیدار با جمعی از بازاریان با اشاره به اینکه در کشور ما بازاریان و اصناف از متدینین و معتمدین هستند و همیشه در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، طبیعی و به طور مشخص در ۸ سال دفاع مقدس با جان و مال خود حامی رزمندگان اسلام بودند، اظهار کرد: کاسب حبیب خداست چراکه با تلاش خود به مردم و خلق‌الله خدمت می‌کند و مایحتاج و نیاز مردم را تأمین می‌کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه بازار قلب تپنده یک جامعه است که پویایی و شور و شوق را به جامعه تزریق می‌کند، بیان داشت: بازار شریان اصلی زندگی است و نبض زندگی انسان هاست که باید امنیت این مهم به نحو مطلوب تامین شود.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه امروز پلیس ما پلیسی مردمی و اجتماعی است و در بطن جامعه حضوری فعال و اثر گذار دارد، گفت: بازار هم از بطن و متن جامعه است و همچنین در این مجموعه بزرگ تدین تبلور بیشتری دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه پلیس امنیت اقتصادی خود را حامی و پشتیبان فعالان اقتصادی می‌داند، بیان داشت: همه تلاش ما بر این است که چالش‌ها و موانع موجود در حوزه تولید را مرتفع کنیم.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه امروز ما وسط جنگ اقتصادی هستیم و در این کارزار وظیفه فعالان اقتصادی، بازرگانان و… بیشتر است، گفت: باید حالت جنگی بگیریم و اجازه ندهیم که در صد پولادین این ملت خللی وارد شود و این اتحاد و انسجام مقدس که نمونه آن را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم حفظ کنیم چرا که تنها در سایه همدلی می‌توانیم پله های رشد و تلقی را طی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تعامل و همکاری و نشست‌های تعاملی می‌تواند ما در شناخت آسیب‌ها و چالش‌ها موجود کمک کند، گفت: وجود ثبات و امنیت در بازار علاوه بر اینکه می‌تواند رونق بازار را در پی داشته از این رو هر چه امنیت و آرامش در بازار بیشتر شود این امنیت و آرامش به جامعه تسری پیدا می‌کند.