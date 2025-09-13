  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

۸۶۰۰ تماس مردمی به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، ستاد خبری این پلیس با شماره ۰۹۶۳۰۰ بیش از ۸۶۰۰ تماس مردمی از سراسر کشور دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا با شماره ۰۹۶۳۰۰ در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ عنوان داشت: در این مدت ۸۶۰۰ تماس مردمی با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا از سراسر کشور دریافت شده است.

وی با اشاره به عملیاتی شدن ۸۸۵ مورد از تماس‌های دریافتی، بیان داشت: با پیگیری تماس‌های دریافتی قابل بهره برداری بیش از ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری از سراسر کشور کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ به صورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان داشت: به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.

