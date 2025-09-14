  1. جامعه
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از رصد بیش از ۷۶ هزار سایت اقتصادی در فضای مجازی و شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال با اشاره به رصد ۷۶ هزار و ۱۵۸ تارنماهای اقتصادی در فضای مجازی، اظهار کرد: در مدت ۵ ماه ابتدای امسال ۶۰ تارنمای متخلف که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت‌های مجرمانه‌ای داشتند شناسایی و با آنان برخورد قانونی لازم صورت گرفت.

سردار رحیمی گفت: با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در پنج ماهه امسال با بهره گیری از سامانه‌های در اختیار و رصد فضای مجازی و پی‌جویی گزارشات و پرونده‌های در دست اقدام در استان‌های سراسر کشور و با تمرکز بر پرونده‌های مهم و کلان تعداد ۹۰۳ فقره پرونده به ارزش ۵.۸۱۹ میلیارد تومان کشف شد.

وی افزود: در حوزه مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی، تولیدی و توزیعی واردات و صادرات و بازار سکه و طلا و ارز در پنج ماهه سال جاری ۱۲۸ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۱.۰۵۷ میلیارد تومان کشف شده است.

رحیمی افزود: با توجه به اهمیت ترانزیت کالا و ایجاد بسترهای رشد خدمات عمومی به آحاد جامعه و شهروندان در حوزه مبارزه با جرایم گمرکی در ۵ ماهه ۱۴۰۴ تعداد ۷۵ فقره پرونده به ارزش ۳۸۲ میلیارد تومان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطرنشان کرد: با تلاش همکارانم شاهد رشد چندین برابری کشفیات در سال جدید هستیم که این مهم نشان دهنده اهتمام این پلیس در مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ بصورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان کرد: بطور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.

