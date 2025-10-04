سردار رحیمی: ۳۸۵ دستگاه ماینر قاچاق در یک انبار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با ماینرهای قاچاق در حقیقت در راستای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ایجاد خلل در زندگی مردم است چرا که با قطع شدن برق زندگی مردم دچار مشکلات متعدد می‌شود، بیان داشت: به طور ساده می‌توان عنوان داشت که وجود ماینر ها می‌تواند موجبات افزایش بار شبکه، کاهش پایداری برق، فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه تولید برق و بسیاری از مشکلات دیگر شود که همه این‌ها ما را بر آن می‌دارد که با این پدیده ناهنجار مقابله جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا در نظارت های انجام شده بر انبار های عمومی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف تعداد ۳۸۵ دستگاه ماینر از انبار یک کارخانه تولید لوازم خانگی شدند، عنوان داشت: به طور میانگین این تعداد ماینر به اندازه مصرف روزانه ۱۲۰۰ خانواده متوسط ایرانی برق مصرف می‌کرد که این مطلب می‌تواند موجبات ناترازی برق را تشدید کند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه با حضور نمایندگان وزارت صمت، اداره تعزیرات حکومتی، مرجع قضایی و اتاق اصناف این انبار پلمب شد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع برای شناسایی عاملان اصلی این پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص ماینر های قاچاق با ستاد خبر یپلیس امنیت اقتصادی فراجا با شماره ۰۹۶۳۰۰ در میان بگزارند و از جوایز تعیین شده شرکت توانیر برخوردار شوند.