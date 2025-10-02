  1. استانها
زمین ورزشگاه «سیروس قایقران» زیر آب؛ احتمال لغو دیدار ملوان - خیبر

انزلی-با توجه به بارندگی شدید شب گذشته و آب‌گرفتگی زمین ورزشگاه زنده یاد «سیروس قایقران» احتمال لغو دیدار تیم‌های ملوان بندر انزلی و خیبر خرم‌آباد در هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس و از هفته ششم این دوره از رقابت ها و بر اساس برنانه اعلامی از سوی سازمان‌لیگ فوتبال تیم های ملوان بندر انزلی و خیبر خرم آباد ساعت ۱۷و ۱۵ دقیقه عصر امروز قرار است در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم بروند.

دو تیم در حالی رو در روی هم قرار می‌گیرند که ملوانان با کسب ۶ امتیاز از ۵ بازی در جایگاه نهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال قراردارند و خیبر خرم آباد از همان تعداد بازی موفق به کسب ۷ امتیاز شده و جایگاه ششم جدول را به خود اختصاص داده است.

بازی دو تیم قرار است راس ساعت مقرر آغاز شود اما به دلیل بارندگی شدید شب گدشته و صبح امروز در بندر انزلی و آب گرفتگی زمین بازی و بخش هایی از ورزشگاه احتمال لغو بازی از سوی ناظر و داور میدان وجود دارد.

گفتنی است؛ پیش از این نیز به دلیل وجود چنینی شرایطی در شهریور ۱۴۰۱ دیدار دو تیم ملوان و فولاد خوزستان نیز لغو شده و به زمان دیگری موکول شده بود.

