به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال طی سه روز پنجشنبه، جمعه و شنبه (۳ تا ۵ مهر) پیگیری شد و تراکتور همچنان در صدرجدول باقی ماند و دو تیم پرسپولیس و استقلال هم در شکست حریفان خود ناکام بودند. همچنین سپاهان موفق شد به اولین پیروزی خود در فصل جدید دست یابد.

تراکتور - فجرسپاسی

تیم‌های تراکتور و فجرسپاسی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند و در روزی که دراگان اسکوچیچ و بازیکنان تراکتور به قضاوت موعود بنیادی‌فر معترض بودند در نهایت بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا تراکتور ۸ امتیازی شود و فجرسپاسی هم با ۶ امتیاز در رده هفتم ایستاد.

پرسپولیس - ملوان

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از ملوان میزبانی کرد که هواداران این تیم چشم انتظار دومین پیروزی فصل و اولین پیروزی خانگی تیم خود بودند اما حملات شاگردان وحید هاشمیان بی ثمر بود و با بی دقتی بازیکنان این تیم هیچ توپی از خط دروازه ملوانان عبور نکرد. در طرف مقابل هم شاگردان مازیار زارع نتوانستند دروازه پیام نیازمند را باز کنند تا یک کلین شیت دیگر به حساب این دروازه‌بان ملی پوش ثبت شود. با کسب یک امتیاز این بازی پرسپولیس ۷ و ملوان ۶ امتیازی شدند و به ترتیب در رده‌های پنجم و نهم جدول قرار گرفتند.

گل گهر - فولاد

تیم گل گهر این شانس را داشت تا با پیروزی مقابل فولاد صدرنشین لیگ برتر شود اما شاگردان مهدی تارتار در خانه مقابل شاگردان یحیی گل محمدی متوقف شدند تا دو امتیاز مهم خانگی را از دست دهند. فرزین گروسیان و حامد لک دروازه‌بانان دو تیم در این دیدار خوش درخشیدند و توانستند توپ‌های زیادی را سیو کنند. با یک امتیاز این بازی گل گهر ۸ و فولاد ۵ امتیازی شدند و به ترتیب در رده‌های دوم و سیزدهم جای گرفتند.

خیبر - سپاهان

تیم فوتبال سپاهان که تحت فشار بابت کسب اولین پیروزی خود بود در این هفته و در لرستان رو در روی خیبر قرار گرفت و در حالی که در ۲۰ دقیقه ابتدایی شاگردان نویدکیا عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش گذاشتند اما احسان حاج صفی در دقیقه ۳۲ قفل دروازه پورحمیدی را باز کرد تا علاوه بر کسب پیروزی برای سپاهان اولین بار در فصل جدید موفق به باز کردن دروازه حریفان شود. با کسب سه امتیاز این بازی، سپاهان ۵ امتیازی شد و در رده دوازدهم ایستاد و خیبر هم ۷ امتیازی باقی ماند و به رده ششم سقوط کرد.

ذوب‌آهن - آلومینیوم

تیم فوتبال آلومینیوم در ادامه روند خوب خود در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میهمان ذوب‌آهن بود و موفق شد با تک گل رحمان جعفری از روی نقطه پنالتی سه امتیاز بازی را به دست آورد. در این دیدار بهروز نوروزی فرد و شایان مصلح هم برای دو تیم موفق به گلزنی شدند اما سیستم کمک داور ویدئویی VAR هر دو گل را مردود اعلام کرد. همچنان عرفان قهرمانی در دقیقه ۶۷ اخراج شد تا ذوب‌آهن بیش از ۲۰ دقیقه ۱۰ نفره به بازی ادامه دهد.

شمس آذر - استقلال

تیم شمس آذر که پیش از این دیدار و با کسب ۴ نتیجه تساوی در این مورد در بین تیم‌های لیگ برتری رکورددار بود از استقلالی میزبانی کرد که روی کاغذ شانس بالایی برای پیروزی در این بازی داشت. نیمه اول این بازی با وجود موقعیت‌هایی که از سمت هر دو تیم خلق شد گلی به همراه نداشت اما در نیمه دوم و در دقیقه ۵۴ مهران احمدی با شوتی زیبا از بیرون محوطه جریمه موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند اما این گل پایان بازی نبود و در دقیقه ۷۲، صائب محبی روی اشتباه آنتونیو آدان و ابوالفضل جلالی موفق شد گل تساوی را برای شمس آذر به ثمر برساند تا این تیم به پنجمین تساوی متوالی خود دست یابد و استقلالی‌ها هم از کسب نتیجه پیروزی ناکام بمانند. با کسب یک امتیاز این بازی شمس آذر ۲ و استقلال ۶ امتیازی شدند و به ترتیب در رده‌های پانزدهم و هشتم جدول قرار گرفتند. لازم به ذکر است که تیم شمس آذر با منفی ۳ امتیاز لیگ برتر را آغاز کرده است.

استقلال خوزستان - مس رفسنجان

تیم استقلال خوزستان که به دلیل عدم آماده بودن ورزشگاه غدیر اهواز نمی‌تواند در ورزشگاه خود از حریفان میزبانی کند در این هفته و در ورزشگاه تختی آبادان رو در روی مس قرار گرفت و موفق شد با دو گل میهمان خود را شکست دهد تا به حریفان خود در جدول سر و سامان دهد و شرایط برای رسول خطیبی و شاگردانش هم بحرانی‌تر شد. شاگردان امیر خلیفه اصل با سه امتیاز این بازی ۵ امتیازی شدند و به رده یازدهم صعود کردند و مس هم با ۲ امتیاز قعر نشین باقی ماند.

پیکان - چادرملو

تیم‌های پیکان و چادرملو هم آخرین دیدار این هفته را برگزار کردند که تلاش شاگردان سعید دقیقی و سعید اخباری برای ای رسیدن به گل و سه امتیاز بازی کافی نبود و دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند و امتیازها را تقسیم کردند. با یک امتیاز این بازی هر دو تیم ۷ امتیازی شدند و پیکان در رده سوم و چادرملو در رده چهارم جدول جای گرفتند.

نتیجه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:

* تراکتور صفر - فجرسپاسی صفر

* پرسپولیس صفر - ملوان صفر

* گل گهر صفر - فولاد صفر

* خیبر صفر - سپاهان یک

*ذوب‌آهن صفر - آلومینیوم یک

*شمس آذر یک - استقلال یک

* استقلال خوزستان ۲ - مس رفسنجان صفر

* پیکان صفر - چادرملو صفر

این هفته و با به ثمر رسیدن تنها ۶ گل در ۸ بازی یکی از کم گل ترین هفته‌های رقابت‌های ادوار لیگ برتر به ثبت رسید.